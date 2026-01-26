Hírlevél
vihar

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Az Egyesült Államokat szombaton elérte az a sarkvidéki eredetű időjárás, amit előre megjósoltak. A hatalmas hóvihar miatt több mint 800 ezren maradtak áram nélkül, többen meghaltak és több ezer repülőjáratot kellett törölni.
viharnew yorkamerika

Az Amerikai Egyesült Államokban nagy területen áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a jégesővel és havazással érkező téli vihar a hétvégén. A rendkívül hideg és hó Texas déli részétől egészen New Englandig okozott káoszt, miközben az amerikai meteorológiai szolgálat életveszélyes körülményekre figyelmeztetett.

Téli vihar, havazás, hóesés, hó, télivihar, USA, Amerika, téliviharUSA, téliviharAmerika, 2026.01.26., People walk across Sixth Avenue as snow falls in New York City on January 25, 2026. A massive winter storm on January 24 dumped snow and freezing rain from New Mexico to North Carolina as it swept across the United States towards the northeast, threatening tens of millions of Americans with blackouts, transportation chaos and bone-chilling cold. After battering the country's southwest and central areas, the storm system began to hit the heavily populated mid-Atlantic and northeastern states as a frigid air mass settled in across the nation. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Az Egyesült Államokban 3600 kilométer hosszan téli viharzóna húzódik végig a délnyugati részétől az északkeleti államokig 
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Louisianában legalább két ember halt meg kihűlés következtében, Texasból, Tennessee-ből és Kansasből pedig szintén a viharhoz köthető halálesetekről számoltak be. A halálos áldozatok számáról eltérően számoltak be, a BBC 7 halottról írt, míg a CNN 11-ről.

A poweroutage.us szerint vasárnap délutánig több mint 800 ezer háztartásban nem volt áram, miközben az infrastruktúra helyreállítása nehézkes a folyamatosan fagypont alatti hőmérséklet és az elakadó járművek miatt. 

A legnagyobb kiesések Tennessee-ben, Mississippiben és Louisianában voltak tapasztalhatók, de a hálózatokra gyakorolt nyomás országszerte érzékelhető volt. Eközben több mint 11 ezer repülőjáratot töröltek – írja a BBC.

Napokig tarthat a vihar

A meteorológusok előrejelzése szerint a szélsőséges időjárás napokig is eltarthat az USA-ban, és a vihar körülbelül 180 millió amerikait – a lakosság több mint felét – érintheti. Az államok közel fele vészhelyzetet hirdetett, és az ország egész területén rengeteg iskolában tanítási szünetet rendeltek el, mivel a vihar hétfőn is folytatódik. Az amerikai szenátus szintén törölte a hétfő estére tervezett szavazást.

„A hó és a jég nagyon, nagyon lassan fog olvadni, és nem fog egyhamar eltűnni, ami akadályozni fogja a helyreállítási munkálatokat”

 – mondta Allison Santorelli, a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat meteorológusa a CBS Newsnak.

Havazási rekord New Yorkban

New Yorkban 121 éves havazási rekord dőlt meg. Vasárnap 32,4 centiméternyi hó esett a Central Parkban, ami új napi havazási rekord. Zohran Mamdani, New York polgármestere az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy legalább öt ember halt meg a városban szombaton, de hozzátette, hogy a haláluk okát még nem állapították meg. 

Kathy Hochul, New York állam kormányzója arra figyelmeztette a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és ne közlekedjenek az utakon.

„Egyfajta sarkvidéki ostrom vette át az uralmat államunkon és számos más államban országszerte. És az előrejelzések szerint ez a veszélyesen időjárás és a hideg február elejéig velünk marad” – közölte a kormányzó. A brutális időjárási körülmények az évek óta nem tapasztalt leghosszabb hideg időszakot és a szokásosnál jóval nagyobb havazást hozták el.

 

 

