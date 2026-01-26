Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Az Amerikai Egyesült Államokban nagy területen áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a jégesővel és havazással érkező téli vihar a hétvégén. A rendkívül hideg és hó Texas déli részétől egészen New Englandig okozott káoszt, miközben az amerikai meteorológiai szolgálat életveszélyes körülményekre figyelmeztetett.
Louisianában legalább két ember halt meg kihűlés következtében, Texasból, Tennessee-ből és Kansasből pedig szintén a viharhoz köthető halálesetekről számoltak be. A halálos áldozatok számáról eltérően számoltak be, a BBC 7 halottról írt, míg a CNN 11-ről.
A poweroutage.us szerint vasárnap délutánig több mint 800 ezer háztartásban nem volt áram, miközben az infrastruktúra helyreállítása nehézkes a folyamatosan fagypont alatti hőmérséklet és az elakadó járművek miatt.
A legnagyobb kiesések Tennessee-ben, Mississippiben és Louisianában voltak tapasztalhatók, de a hálózatokra gyakorolt nyomás országszerte érzékelhető volt. Eközben több mint 11 ezer repülőjáratot töröltek – írja a BBC.
Napokig tarthat a vihar
A meteorológusok előrejelzése szerint a szélsőséges időjárás napokig is eltarthat az USA-ban, és a vihar körülbelül 180 millió amerikait – a lakosság több mint felét – érintheti. Az államok közel fele vészhelyzetet hirdetett, és az ország egész területén rengeteg iskolában tanítási szünetet rendeltek el, mivel a vihar hétfőn is folytatódik. Az amerikai szenátus szintén törölte a hétfő estére tervezett szavazást.
„A hó és a jég nagyon, nagyon lassan fog olvadni, és nem fog egyhamar eltűnni, ami akadályozni fogja a helyreállítási munkálatokat”
– mondta Allison Santorelli, a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat meteorológusa a CBS Newsnak.
Havazási rekord New Yorkban
New Yorkban 121 éves havazási rekord dőlt meg. Vasárnap 32,4 centiméternyi hó esett a Central Parkban, ami új napi havazási rekord. Zohran Mamdani, New York polgármestere az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy legalább öt ember halt meg a városban szombaton, de hozzátette, hogy a haláluk okát még nem állapították meg.
Kathy Hochul, New York állam kormányzója arra figyelmeztette a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és ne közlekedjenek az utakon.
„Egyfajta sarkvidéki ostrom vette át az uralmat államunkon és számos más államban országszerte. És az előrejelzések szerint ez a veszélyesen időjárás és a hideg február elejéig velünk marad” – közölte a kormányzó. A brutális időjárási körülmények az évek óta nem tapasztalt leghosszabb hideg időszakot és a szokásosnál jóval nagyobb havazást hozták el.