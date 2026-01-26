Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Az Amerikai Egyesült Államokban nagy területen áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a jégesővel és havazással érkező téli vihar a hétvégén. A rendkívül hideg és hó Texas déli részétől egészen New Englandig okozott káoszt, miközben az amerikai meteorológiai szolgálat életveszélyes körülményekre figyelmeztetett.

Az Egyesült Államokban 3600 kilométer hosszan téli viharzóna húzódik végig a délnyugati részétől az északkeleti államokig

Louisianában legalább két ember halt meg kihűlés következtében, Texasból, Tennessee-ből és Kansasből pedig szintén a viharhoz köthető halálesetekről számoltak be. A halálos áldozatok számáról eltérően számoltak be, a BBC 7 halottról írt, míg a CNN 11-ről.

A poweroutage.us szerint vasárnap délutánig több mint 800 ezer háztartásban nem volt áram, miközben az infrastruktúra helyreállítása nehézkes a folyamatosan fagypont alatti hőmérséklet és az elakadó járművek miatt.

A legnagyobb kiesések Tennessee-ben, Mississippiben és Louisianában voltak tapasztalhatók, de a hálózatokra gyakorolt nyomás országszerte érzékelhető volt. Eközben több mint 11 ezer repülőjáratot töröltek – írja a BBC.

