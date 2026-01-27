Hóvihar és ítéletidő New Yorkban, több holttestre bukkantak

Eddig tíz ember vesztette életét New Yorkban a rendkívüli hideg és a pusztító hóvihar miatt. A hétvégén erős fagy és havazás bénította meg a nagyvárost, megállítva az életet – írja a New York Post.

Többen meghaltak New Yorkban a tartós fagy és heves hóvihar miatt. Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hétvége óta tíz holttestet találtak az utcákon és közterületeken.

A hatóságok megkönnyítették a bejutást a melegedőkbe, újakat nyitottak, és a kórházakból sem engedik haza éjszaka a betegeket. A városi dolgozók és segélyszervezetek pedig fokozott utcai jelenléttel próbálják biztonságba helyezni az embereket.

Az áldozatok azonosítása még folyamatban van, de több elhunytról már kiderült, hogy kapcsolatban áll a városi szociális rendszerrel.

Lezuhant egy magánrepülő a hóvihar miatt

Valóságos katasztrófafilm-jelenet játszódott le az amerikai Maine államban. Egy magánrepülő lezuhant felszállás közben, miközben a térséget brutális téli vihar ostromolta, a tragédia nyolc ember életét követelte.

Brutális tömegbaleset: 100 jármű ütközött össze a hóvihar miatt

Több mint 100 jármű ütközött össze vagy csúszott le az útról Michiganben, amikor a Nagy-tavak által felerősített havazás lecsapott az államra. A látási viszonyok hirtelen romlása miatt kialakult tömegbaleset órákra megbénította a közlekedést Hudsonville közelében.