Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robert Ficónak elege van! Üzent a szlovák miniszterelnök

Tragédia

Görög futballszurkolók vesztették életüket a túlzsúfolt mikrobuszban – videón a tragédia

hóvihar

Hóvihar és ítéletidő New Yorkban, több holttestre bukkantak

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
New Yorkot rendkívüli hideg és halálos kimenetelű hétvége rázta meg, az ítéletidő és havazás miatt. A hóvihar és a sarkvidéki fagy legalább tíz ember életét követelte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hóviharfagyholttestNew York

Eddig tíz ember vesztette életét New Yorkban a rendkívüli hideg és a pusztító hóvihar miatt. A hétvégén erős fagy és havazás bénította meg a nagyvárost, megállítva az életet – írja a New York Post

Többen meghaltak New Yorkban a tartós fagy és heves hóvihar miatt.
Többen meghaltak New Yorkban a tartós fagy és heves hóvihar miatt. Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hétvége óta tíz holttestet találtak az utcákon és közterületeken. 

A hatóságok megkönnyítették a bejutást a melegedőkbe, újakat nyitottak, és a kórházakból sem engedik haza éjszaka a betegeket. A városi dolgozók és segélyszervezetek pedig fokozott utcai jelenléttel próbálják biztonságba helyezni az embereket. 

Az áldozatok azonosítása még folyamatban van, de több elhunytról már kiderült, hogy kapcsolatban áll a városi szociális rendszerrel. 

Lezuhant egy magánrepülő a hóvihar miatt

Valóságos katasztrófafilm-jelenet játszódott le az amerikai Maine államban. Egy magánrepülő lezuhant felszállás közben, miközben a térséget brutális téli vihar ostromolta, a tragédia nyolc ember életét követelte.

Brutális tömegbaleset: 100 jármű ütközött össze a hóvihar miatt

Több mint 100 jármű ütközött össze vagy csúszott le az útról Michiganben, amikor a Nagy-tavak által felerősített havazás lecsapott az államra. A látási viszonyok hirtelen romlása miatt kialakult tömegbaleset órákra megbénította a közlekedést Hudsonville közelében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!