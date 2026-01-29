Halálos vihar tarolta le Portugáliát, egyre nagyobb a káosz

A polgári védelmi hatóságok szerint a heves esőzésekkel és az óránkénti akár 150 kilométeres széllökésekkel kapcsolatban országszerte több mint 3000 bejelentés érkezett. Leiria körzetében – az egyik legsúlyosabban érintett térségben – három ember halt meg: egyikükre egy leszakadó fémlemez zuhant, egy másikat pedig egy összeomló ház temetett maga alá. További haláleseteket jelentettek Vila Franca de Xirából és a Marinha Grande körzetéből. A viharkárok felmérése még zajlik - írja a BBC.

A Kristin névre keresztelt vihar pusztítása Marinha Grande-ban . Fotó: JEROME PIN / AFP

Elképesztő pusztítást végzett a vihar

A tengerparti Figueira da Foz városában egy óriáskerék borult fel az orkánerejű szélben, míg máshol épületek teteje szakadt le, járműveket és járókelőket veszélyeztetve.

A legerősebb széllökéseket a leiriai Monte Real légibázison mérték, ahol 178 km/órás értéket regisztráltak, mielőtt a mérőberendezés megsemmisült.

Az E-Redes áramszolgáltató közlése szerint szerdán több mint 850 ezer ember maradt áram nélkül. A közlekedés súlyosan megbénult: fő autópályákat, köztük a Lisszabont és az ország északi részét összekötő útvonalat, valamint vasútvonalakat is lezártak a törmelékek miatt.

A minha solidariedade com as vitimas da tempestade Kristin em Portugal, que vitimou 5 pessoas.

As imagens de destruição um pouco pelo país são impressionantes pela violência deste ciclone bomba.

Para as famílias atingidas pela destruição, os meus sentimentos e solidariedade. pic.twitter.com/lyyJ4S0yA1 — Tunafish (@tunafish_97) January 28, 2026

A Portugál Tenger- és Légkörkutató Intézet tíz tengerparti területre adott ki vörös riasztást, ahol a hullámok magassága elérheti a 14 métert. A hatóságok több város lakóit arra kérték, hogy maradjanak otthon, miközben az ország továbbra is maximális készültségben van.

Luís Montenegro miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és közölte, hogy megkezdődött a károk felmérése.

Leiria polgármestere szükségállapot kihirdetését sürgette, mondván: a pusztítás mértéke „bombarobbanáshoz hasonlítható”. A Kristin vihar Portugáliából kelet felé haladva Spanyolországot is elérte, ahol szintén súlyos fennakadásokat okozott. Andalúziában mintegy 2000 időjárással kapcsolatos beavatkozásról számoltak be, míg az ország délkeleti részén vörös riasztást adtak ki a hurrikánerejű szél miatt. Az Origo korábban arról írt halálos vihar csapott le Lisszabonra, egy ember meghalt.