Brutális erejű vihar sújtott le Szicíliában, videón a káosz

Heves vihar sújtotta Szicília keleti partvidékét. A Harry névre keresztelt ciklon komoly károkat okozott, fákat csavart ki és utakat árasztott el – írja a Newsbook.

A széllökések Gela városában a 100 kilométer/órás sebességet is elérték, a brutális erejű vihar megrongálta a tetőket és fákat csavart ki.

Messinában a Villa Aurora idősotthon lakóit biztonsági okokból evakuálták. A legveszélyeztetettebb területekről összesen 190 embert telepítettek ki. Több iskolát is bezártak.

Violent storm surge hit Roccalumera, in Messina, Sicily, Italy 🇮🇹 (20.01.2026) pic.twitter.com/7W9jRML4vy — Disaster News (@Top_Disaster) January 20, 2026

