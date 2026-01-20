Brutális erejű vihar sújtott le Szicíliában, videón a káosz

Hírlevél
Szicíliát heves időjárás sújtotta az elmúlt napokban, komoly károkat és fennakadásokat okozva a szigeten. A vihar miatt több településen kitelepítéseket rendeltek el, iskolákat zártak be, és a repülőforgalom is akadozott.
vihar

Heves vihar sújtotta Szicília keleti partvidékét. A Harry névre keresztelt ciklon komoly károkat okozott, fákat csavart ki és utakat árasztott el – írja a Newsbook. 

Heves vihar sújtotta Szicília keleti partvidékét.
Heves vihar sújtotta Szicília keleti partvidékét.
Fotó: X

A széllökések Gela városában a 100 kilométer/órás sebességet is elérték, a brutális erejű vihar megrongálta a tetőket és fákat csavart ki. 

Messinában a Villa Aurora idősotthon lakóit biztonsági okokból evakuálták. A legveszélyeztetettebb területekről összesen 190 embert telepítettek ki. Több iskolát is bezártak. 

