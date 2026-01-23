Brutális árkülönbségek: ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai

A világ legdrágább városa minden évben komoly érdeklődést vált ki, hiszen jól mutatja, hol a legmagasabbak a megélhetési költségek, és mely városok számítanak a legdrágább városok közé globális szinten. A Numbeo adatai alapján nemcsak az élelmiszer- és szolgáltatásárak, hanem a lakhatási költségek és a vásárlóerő is fontos szerepet játszik a rangsor alakulásában, miközben a lista másik végén az olcsó városok is jól kirajzolódnak - tájékoztat a TRAVEL BOOK.

Zürich évek óta első a világ legdrágább városa rangsorban

Fotó: Unsplash

Melyik a világ legdrágább városa 2026-ban?

A Numbeo legfrissebb rangsora szerint 2026-ban Zürich vezeti a listát. A svájci városban az alapvető megélhetési költségek – beleértve az élelmiszereket, a szolgáltatásokat és a közlekedést – jelentősen meghaladják a világ legtöbb nagyvárosának árszintjét. A rangsor élmezőnyét szinte teljes egészében svájci városok uralják, ami jól mutatja az ország magas árszínvonalát.

Hogyan számítja a Numbeo a megélhetési költségeket?

A Numbeo indexe több tényezőt vesz figyelembe, többek között:

élelmiszerárak,

éttermi költségek,

tömegközlekedés,

rezsiköltségek (áram, víz, fűtés),

internet- és szolgáltatási díjak.

Fontos, hogy a lakhatási költségek külön indexben szerepelnek, így nem torzítják az általános megélhetési költségeket. Az összehasonlítás alapja New York, amelynek indexértéke 100 – minden ennél magasabb érték drágább életet jelent.

Mely országokban a legdrágább az élet?

A rangsor alapján a legdrágább országok jellemzően azok, ahol a bérek magasak, de az árak is ehhez igazodnak:

Svájc Izland Egyesült Államok Norvégia Szingapúr

Ezekben az országokban a megélhetési költségek világszinten is kiemelkedőek, különösen a nagyvárosokban.

Melyek a legolcsóbb városok a világon?

A lista másik végén szinte kizárólag indiai városok találhatók, ahol az árak töredékét teszik ki a nyugati nagyvárosok költségeinek:

Coimbatore Lakhnau Indore Surat Jaipur Kochi Kalkutta Bhopal Patna Bhubaneswar

Ezek az olcsó városok a világon különösen vonzóak lehetnek azok számára, akik alacsonyabb megélhetési költségekkel számolnának.

