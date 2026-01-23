Brutális árkülönbségek: ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai

A világ legdrágább városa minden évben komoly érdeklődést vált ki, hiszen jól mutatja, hol a legmagasabbak a megélhetési költségek, és mely városok számítanak a legdrágább városok közé globális szinten. A Numbeo adatai alapján nemcsak az élelmiszer- és szolgáltatásárak, hanem a lakhatási költségek és a vásárlóerő is fontos szerepet játszik a rangsor alakulásában, miközben a lista másik végén az olcsó városok is jól kirajzolódnak - tájékoztat a TRAVEL BOOK.
Melyik a világ legdrágább városa 2026-ban?
A Numbeo legfrissebb rangsora szerint 2026-ban Zürich vezeti a listát. A svájci városban az alapvető megélhetési költségek – beleértve az élelmiszereket, a szolgáltatásokat és a közlekedést – jelentősen meghaladják a világ legtöbb nagyvárosának árszintjét. A rangsor élmezőnyét szinte teljes egészében svájci városok uralják, ami jól mutatja az ország magas árszínvonalát.
Hogyan számítja a Numbeo a megélhetési költségeket?
A Numbeo indexe több tényezőt vesz figyelembe, többek között:
- élelmiszerárak,
- éttermi költségek,
- tömegközlekedés,
- rezsiköltségek (áram, víz, fűtés),
- internet- és szolgáltatási díjak.
Fontos, hogy a lakhatási költségek külön indexben szerepelnek, így nem torzítják az általános megélhetési költségeket. Az összehasonlítás alapja New York, amelynek indexértéke 100 – minden ennél magasabb érték drágább életet jelent.
Mely országokban a legdrágább az élet?
A rangsor alapján a legdrágább országok jellemzően azok, ahol a bérek magasak, de az árak is ehhez igazodnak:
- Svájc
- Izland
- Egyesült Államok
- Norvégia
- Szingapúr
Ezekben az országokban a megélhetési költségek világszinten is kiemelkedőek, különösen a nagyvárosokban.
Melyek a legolcsóbb városok a világon?
A lista másik végén szinte kizárólag indiai városok találhatók, ahol az árak töredékét teszik ki a nyugati nagyvárosok költségeinek:
- Coimbatore
- Lakhnau
- Indore
- Surat
- Jaipur
- Kochi
- Kalkutta
- Bhopal
- Patna
- Bhubaneswar
Ezek az olcsó városok a világon különösen vonzóak lehetnek azok számára, akik alacsonyabb megélhetési költségekkel számolnának.
