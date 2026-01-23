Hírlevél
Orbán Viktor olyan gyomrost adott Zelenszkijnek, hogy egy ideig nem heveri ki

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

legdrágább város

Brutális árkülönbségek: ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai

A megélhetési költségek világszerte egyre nagyobb különbségeket mutatnak, miközben sokan keresik azt a helyet, ahol a fizetésük valóban elegendő a mindennapokra. A világ legdrágább városa cím azonban továbbra is azoké a nagyvárosoké, ahol az élet színvonala és az árak is kiemelkedően magasak.
A világ legdrágább városa minden évben komoly érdeklődést vált ki, hiszen jól mutatja, hol a legmagasabbak a megélhetési költségek, és mely városok számítanak a legdrágább városok közé globális szinten. A Numbeo adatai alapján nemcsak az élelmiszer- és szolgáltatásárak, hanem a lakhatási költségek és a vásárlóerő is fontos szerepet játszik a rangsor alakulásában, miközben a lista másik végén az olcsó városok is jól kirajzolódnak - tájékoztat a TRAVEL BOOK.

Zürich évek óta első a világ legdrágább városa rangsorban Fotó: Unsplash
Zürich évek óta első a világ legdrágább városa rangsorban
Fotó: Unsplash

Melyik a világ legdrágább városa 2026-ban?

A Numbeo legfrissebb rangsora szerint 2026-ban Zürich vezeti a listát. A svájci városban az alapvető megélhetési költségek – beleértve az élelmiszereket, a szolgáltatásokat és a közlekedést – jelentősen meghaladják a világ legtöbb nagyvárosának árszintjét. A rangsor élmezőnyét szinte teljes egészében svájci városok uralják, ami jól mutatja az ország magas árszínvonalát.

Hogyan számítja a Numbeo a megélhetési költségeket?

A Numbeo indexe több tényezőt vesz figyelembe, többek között:

  • élelmiszerárak,
  • éttermi költségek,
  • tömegközlekedés,
  • rezsiköltségek (áram, víz, fűtés),
  • internet- és szolgáltatási díjak.

Fontos, hogy a lakhatási költségek külön indexben szerepelnek, így nem torzítják az általános megélhetési költségeket. Az összehasonlítás alapja New York, amelynek indexértéke 100 – minden ennél magasabb érték drágább életet jelent.

Mely országokban a legdrágább az élet?

A rangsor alapján a legdrágább országok jellemzően azok, ahol a bérek magasak, de az árak is ehhez igazodnak:

  1. Svájc
  2. Izland
  3. Egyesült Államok
  4. Norvégia
  5. Szingapúr

Ezekben az országokban a megélhetési költségek világszinten is kiemelkedőek, különösen a nagyvárosokban.

Melyek a legolcsóbb városok a világon?

A lista másik végén szinte kizárólag indiai városok találhatók, ahol az árak töredékét teszik ki a nyugati nagyvárosok költségeinek:

  1. Coimbatore
  2. Lakhnau
  3. Indore
  4. Surat
  5. Jaipur
  6. Kochi
  7. Kalkutta
  8. Bhopal
  9. Patna
  10. Bhubaneswar

Ezek az olcsó városok a világon különösen vonzóak lehetnek azok számára, akik alacsonyabb megélhetési költségekkel számolnának.

