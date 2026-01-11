Világsiker: magyar étterem került a világ legjobbjai közé

Nyilvánosságra hozták a világ legjobb konyhapultos éttermei listát, amely azt rangsorolja, hol élhetik át a vendégek testközelből az ételek elkészítésének minden pillanatát. A világ legjobb konyhapultos éttermei között idén magyar siker is született, hiszen egy budapesti étterem a 12. helyen végzett a rangos nemzetközi válogatásban.
A világ legjobb konyhapultos éttermei közé idén magyar hely is bekerült. A rangos nemzetközi listán Magyarország a 12. helyen szerepel, ami komoly elismerés a hazai gasztronómia számára. A válogatás azoknak az éttermeknek szól, ahol a vendégek közvetlen közelről figyelhetik az ételek elkészítését, és az élmény legalább annyira szól a látványról, mint az ízekről – írja a MichelinGuide.
A lista 12. helyén a budapesti Rumour by Rácz Jenő végzett, amely ezzel Magyarországot is felhelyezte a világ gasztronómiai térképére.
A világ legjobb konyhapultos éttermei lista első három helyezettje:
- Restaurant Le Meurice Alain Ducasse — Párizs, Franciaország
- Gordon Ramsay au Trianon — Versailles, Franciaország
- Lasarte — Barcelona, Spanyolország
