Világsiker: magyar étterem került a világ legjobbjai közé

Nyilvánosságra hozták a világ legjobb konyhapultos éttermei listát, amely azt rangsorolja, hol élhetik át a vendégek testközelből az ételek elkészítésének minden pillanatát. A világ legjobb konyhapultos éttermei között idén magyar siker is született, hiszen egy budapesti étterem a 12. helyen végzett a rangos nemzetközi válogatásban.
magyarországrumour by ráczmichelinguide

A világ legjobb konyhapultos éttermei közé idén magyar hely is bekerült. A rangos nemzetközi listán Magyarország a 12. helyen szerepel, ami komoly elismerés a hazai gasztronómia számára. A válogatás azoknak az éttermeknek szól, ahol a vendégek közvetlen közelről figyelhetik az ételek elkészítését, és az élmény legalább annyira szól a látványról, mint az ízekről – írja a MichelinGuide.

Rácz Jenő, RáczJenő, világ legjobb konyhapultos éttermei,szakács, séf, Rumour étterem, Michelin
A világ legjobb konyhapultos éttermei közé bekerült a budapesti Rumour by Rácz Jenő, amely a rangos listán a 12. helyen végzett. Fotó: MW archívum

A lista 12. helyén a budapesti Rumour by Rácz Jenő végzett, amely ezzel Magyarországot is felhelyezte a világ gasztronómiai térképére.

A világ legjobb konyhapultos éttermei lista első három helyezettje:

  • Restaurant Le Meurice Alain Ducasse — Párizs, Franciaország
  • Gordon Ramsay au Trianon — Versailles, Franciaország
  • Lasarte — Barcelona, Spanyolország

