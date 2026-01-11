Világsiker: magyar étterem került a világ legjobbjai közé

A világ legjobb konyhapultos éttermei közé idén magyar hely is bekerült. A rangos nemzetközi listán Magyarország a 12. helyen szerepel, ami komoly elismerés a hazai gasztronómia számára. A válogatás azoknak az éttermeknek szól, ahol a vendégek közvetlen közelről figyelhetik az ételek elkészítését, és az élmény legalább annyira szól a látványról, mint az ízekről – írja a MichelinGuide.

A világ legjobb konyhapultos éttermei közé bekerült a budapesti Rumour by Rácz Jenő, amely a rangos listán a 12. helyen végzett. Fotó: MW archívum

A lista 12. helyén a budapesti Rumour by Rácz Jenő végzett, amely ezzel Magyarországot is felhelyezte a világ gasztronómiai térképére.

A világ legjobb konyhapultos éttermei lista első három helyezettje:

Restaurant Le Meurice Alain Ducasse — Párizs, Franciaország

Gordon Ramsay au Trianon — Versailles, Franciaország

Lasarte — Barcelona, Spanyolország

Rácz Jenő olyat mondott, amin mindenki ledöbbent

A Michelin-csillagos séfet nap mint nap vendégek százai veszik körül, de az emberek közelsége sokszor feszélyezi. Talán meglepő, de Rácz Jenő magányra vágyik.