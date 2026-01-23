Világvége egyre közelebb – sokkoló képek mutatják a végjátékot

A világvége tudományos értelemben már most meg van írva: a kutatók szerint nagyjából öt milliárd év múlva a Nap akkora méretűre duzzad, hogy elnyeli vagy szétszakítja bolygónkat. A James Webb űrteleszkóp friss felvételei most először mutatják meg részletesen, hogyan zajlik le ez a kozmikus pusztulás – írja a DailyMail.

Világvége: a Helix-köd megmutatja, mi történik a Nap és a Föld pusztulása után Fotó: Space Telescope Science Institut / STScI

A NASA szerint a 650 fényévnyire található Helix-köd pontos mintája annak, ami a Nap halála után történik. A képeken egy Nap-szerű csillag maradványai láthatók, amelynek külső rétegei leváltak, miközben a magja egy rendkívül sűrű fehér törpévé omlott össze.

Így érkezik el a világvége

A Nap élete során egyensúlyban tartja önmagát, ám amikor a hidrogén elfogy:

a csillag magja összeomlik

a külső rétegek felfúvódnak

a Nap vörös óriássá válik

Ebben a fázisban a Föld vagy elpárolog az extrém hő hatására, vagy a gravitációs erők darabokra tépik és magukba rántják. A tudósok szerint a világvége elkerülhetetlen.

A pusztulás után új világok születhetnek

Bár a világ vége az emberiség számára végleges lesz, a történet kozmikus szinten nem ér véget. A Nap által hátrahagyott por és gáz visszakerül az űrbe, ahol új csillagok és bolygók alapanyagává válhat.

A felvételeken sötétebb, védett régiók is láthatók, ahol összetett molekulák alakulhatnak ki – ezek lehetnek a következő generációs, akár életre alkalmas világok alapjai.

