Halálos villámárvíz csapott le Indonéziában

A villámárvíz legalább 16 ember halálát okozta Indonézia északi részén, miután többnapos monszunesőzések miatt folyók léptek ki medrükből Észak-Sulawesi tartományban – közölték a ABC News.

Mentőegységek dolgoznak a villámárvíz által sújtott területen Indonéziában

Fotó: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

Villámárvíz pusztított Siau térségében

A gyorsan hömpölygő, iszappal és törmelékkel kevert áradat hétfő hajnalban zúdult le a Siau Tagulandang Biaro körzetben, embereket sodort el és településeket öntött el. A mentési munkálatokban a rendőrség és a hadsereg is részt vesz; a négy legsúlyosabban érintett falu megközelítését több helyen megrongálódott utak és megszakadt kommunikáció nehezíti.

A Sitaro körzet vezetése 14 napos veszélyhelyzeti időszakot rendelt el a segélyezés, a kitelepítések és az infrastruktúra helyreállításának felgyorsítására; az áradásban 25-en megsérültek. A hatóságok a további esőzések miatt újabb áradások és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztettek.

Indonéziában a heves esőzések gyakran okoznak természeti katasztrófákat: a Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség adatai szerint decemberben Szumátrán kiterjedt áradások és földcsuszamlások több mint ezeregyszáz halálos áldozatot követeltek.

