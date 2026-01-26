Hírlevél
párizsi divathét

Szokatlan villantás borzolta a kedélyeket Párizsban – videó

A párizsi divathéten ritkán fordul elő, hogy egyetlen mozdulat mindent elhomályosít. A villantás azonban most pontosan ezt tette, amikor a Jacquemus kifutóján egy modell ruhák helyett csupán egy pezsgőspohárral takarta el a mellét.
párizsi divathétvillantásmodellinstagram

A kifutón végigsétáló modell magabiztos mosollyal, elegáns tartással jelent meg, miközben a mellét kizárólag egy pezsgőspohár fedte. A villantás nem volt véletlen: pontosan kimért, provokatív és látványos gesztus, amely azonnal a bemutató legemlékezetesebb pillanatává vált.

Villantás a Párizsi divathéten: a Jacquemus kifutóján csak egy pezsgőspohár takarta a modell mellét.
Villantás a Párizsi divathéten: a Jacquemus kifutóján csak egy pezsgőspohár takarta a modell mellét. Fotó: BLANCA CRUZ / AFP

Villantás a kifutón – Jacquemus ismét átlépte a határokat

A bemutató ismét bizonyította, hogy Jacquemus mesterien használja a határfeszegetést. A villantásra épülő kifutós jelenet egyszerre volt elegáns, játékos és szándékosan sokkoló — pontosan olyan, amiről másnap mindenki beszél.

Apró bugyik, kivillanó mellbimbó – ezek a modellek nem szégyenlősködtek a párizsi divathéten – galéria

A modellek szinte semmit nem hagytak a képzeletre: átlátszó anyagok, mély dekoltázsok, alig takaró felsők és egészen elképesztő szabásvonalak uralták a kifutót. Ezek a ruhák alig takartak valamit.

 

