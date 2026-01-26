Szokatlan villantás borzolta a kedélyeket Párizsban – videó

A kifutón végigsétáló modell magabiztos mosollyal, elegáns tartással jelent meg, miközben a mellét kizárólag egy pezsgőspohár fedte. A villantás nem volt véletlen: pontosan kimért, provokatív és látványos gesztus, amely azonnal a bemutató legemlékezetesebb pillanatává vált.

Villantás a Párizsi divathéten: a Jacquemus kifutóján csak egy pezsgőspohár takarta a modell mellét. Fotó: BLANCA CRUZ / AFP

Villantás a kifutón – Jacquemus ismét átlépte a határokat

A bemutató ismét bizonyította, hogy Jacquemus mesterien használja a határfeszegetést. A villantásra épülő kifutós jelenet egyszerre volt elegáns, játékos és szándékosan sokkoló — pontosan olyan, amiről másnap mindenki beszél.

