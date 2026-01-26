Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus - nincs rá ellenszer

Az Indiai Nemzeti Orvostudományi Kutatóintézet (NIMR) szakemberei a múlt héten RT‑PCR vírusteszteket végeztek és mintákat vettek a denevérektől, amelyeket a kolkatai Alipore Állatkertben élnek.

Most Indiában terjeszik a denevérek a halálos vírust

Fotó: SOUMYABRATA ROY / NurPhoto

Az Alipore Állatkert az egyetlen jelentős denevérpopulációt tartó létesítmény Kolkatában, ezért kulcsfontosságú volt a vizsgálat. A hatóságok hangsúlyozták, hogy minden biztonsági protokollt betartottak, az állatok és a látogatók egészsége nem került veszélybe, ugyanakkor a potenciális vírus jelenléte miatt a lakosságot figyelmeztették a fokozott óvatosságra – írja a PTI News.

A mintákat most elemzik, az eredmények néhány napon belül várhatók. Eközben a szakemberek Nyugat-Bengál más részein is folytatják a vadon élő denevérek vizsgálatát, hogy feltérképezzék a vírus lehetséges természetes forrásait és megakadályozzák a fertőzés további terjedését.

Eddig öten kapták el a vírust

Egyébként Nyugat-Bengálban öt fertőzött esetet erősítettek meg, köztük orvosok és ápolók kapták el a vírust. Őket most Kalkuttában és a környék más kórházaiban kezelik, egy beteg állapota kritikus – írja az Independent. A Nipah egy olyan halálos vírus, amelyre jelenleg nincs vakcina vagy gyógymód, és az Egészségügyi Világszervezet magas kockázatú kórokozóként tartja számon.

Szakértők szerint az emberi fertőzések ritkák, és általában akkor fordulnak elő, amikor a vírus denevérekről terjed át, gyakran szennyezett gyümölcsökön keresztül.

A betegek jellemzően influenzaszerű betegségben szenvednek, amelyet láz, fejfájás, izomfájdalom és fáradtság jellemez. Bizonyos esetekben légzőszervi tünetek, például köhögés, légszomj vagy tüdőgyulladás is jelentkeznek, bár ezeknek a tüneteknek az időzítése és súlyossága nagymértékben változhat. A Nipah-fertőzés legsúlyosabb szövődménye az agy gyulladása, más néven encephalitis. Nem hangzik jól az sem, hogy ez a vírus magas halálozási aránnyal jár, vírustörzstől függően 40 és 75 százalék közötti.

