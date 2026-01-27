Halálos vírus ütötte fel a fejét, sokan veszélyben vannak

Felütötte a fejét a Nipah vírus Indiában, Nyugat-Bengál államban. Több ázsiai ország is óvintézkedéseket rendelt el, több repülőtéren sokkal szigorúbb ellenőrzéseket vezettek be, hogy így próbálják megfékezni a halálos vírust – írja a BBC.

Thaiföld három nemzetközi repülőtéren kezdte el szűrni a Nyugat-Bengálból érkező utasokat. Nepálban is megkezdték az érkezők vizsgálatát Katmandu repterén és más, India felől érkező határátkelőknél.

A hónap elején öt egészségügyi dolgozó fertőződött meg a vírussal Nyugat-Bengálban, közülük egy súlyos állapotban van. Körülbelül 110 embert, aki kapcsolatba került velük, karanténba helyeztek.

A Nipah vírus (Nipah henipavirus) állatoktól, például sertésektől vagy gyümölcsevő denevérektől terjedhet emberre, és emberről emberre is átterjedhet, például fertőzött élelmiszer útján. Rendkívül magas a halálozási aránya, akár 40–75százalékos, mivel nincs ellene gyógyszer vagy vakcina.

A WHO a Nipah vírust a tíz legfontosabb prioritású betegség közé sorolta, a Covid-19 és a Zika mellett, a járványveszély miatt.

