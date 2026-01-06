Rejtélyes új vírus jelent meg – veszélyben a Föld?

A vizsgálatok során kiderült, hogy a vírus nemcsak a szárazföldi élőlények világában sokszínű, hanem a tengeri emlősök szervezetében is rejtett, eddig fel nem tárt változatokban létezik. A kutatók modern genetikai szekvenálási módszerekkel elemezték az archivált mintákat, amelyek megdöbbentő eredményeket hoztak – írja a ScienceDaily.
Egy nemzetközi kutatócsoport elpusztult rövidúszójú gömbölyűfejű bálnák és orkák szöveteit vizsgálta meg. Az elemzés során hét teljes vírusgenomot sikerült azonosítani:
- ötöt bálnákból,
- kettőt orkákból.
A kutatók két teljesen új kórokozót írtak le, amelyeket shofin circovirus és orcin circovirus néven neveztek el.
Miért különleges ez a vírus?
A genetikai vizsgálatok szerint ezek a circovírusok:
- jelentősen eltérnek minden korábban ismert tengeri emlősöknél azonosított vírustól,
- egy önálló, jól elkülöníthető evolúciós csoportot alkotnak,
- burkukat szokatlanul nagy felszíni fehérjeszerkezetek jellemzik.
Mindez arra utal, hogy a vírus akár ősi eredetű, és már a modern cetfélék evolúciós elődeiben is jelen lehetett.
Veszélyes lehet a bálnákra?
Jelenleg nem tudni, hogy ez a vírus okoz-e betegséget. Korábbi kutatások más tengeri emlősöknél összefüggést találtak circovírusok és az immunrendszer gyengülése között, de a szakértők hangsúlyozzák: a mostani eredmények még nem adnak egyértelmű választ.
Miért fontos ez a felfedezés?
A kutatás rámutat arra, hogy a tengeri emlősök vírusvilága nagyrészt még feltáratlan, és a vírus jelenléte fontos jelzője lehet az óceánok egészségi állapotának. A szakértők szerint éppen ezért további, átfogó vizsgálatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy pontosabban megértsük a tengeri ökoszisztéma működését és az ott
