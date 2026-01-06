Rejtélyes új vírus jelent meg – veszélyben a Föld?

A vizsgálatok során kiderült, hogy a vírus nemcsak a szárazföldi élőlények világában sokszínű, hanem a tengeri emlősök szervezetében is rejtett, eddig fel nem tárt változatokban létezik. A kutatók modern genetikai szekvenálási módszerekkel elemezték az archivált mintákat, amelyek megdöbbentő eredményeket hoztak – írja a ScienceDaily.

Halálos vírus nyomaira bukkantak a tengerekben – a kutatók szerint a felfedezés új megvilágításba helyezheti az óceánok rejtett veszélyeit. Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Egy nemzetközi kutatócsoport elpusztult rövidúszójú gömbölyűfejű bálnák és orkák szöveteit vizsgálta meg. Az elemzés során hét teljes vírusgenomot sikerült azonosítani:

ötöt bálnákból,

kettőt orkákból.

A kutatók két teljesen új kórokozót írtak le, amelyeket shofin circovirus és orcin circovirus néven neveztek el.

Miért különleges ez a vírus?

A genetikai vizsgálatok szerint ezek a circovírusok:

jelentősen eltérnek minden korábban ismert tengeri emlősöknél azonosított vírustól,

egy önálló, jól elkülöníthető evolúciós csoportot alkotnak,

burkukat szokatlanul nagy felszíni fehérjeszerkezetek jellemzik.

Mindez arra utal, hogy a vírus akár ősi eredetű, és már a modern cetfélék evolúciós elődeiben is jelen lehetett.

Veszélyes lehet a bálnákra?

Jelenleg nem tudni, hogy ez a vírus okoz-e betegséget. Korábbi kutatások más tengeri emlősöknél összefüggést találtak circovírusok és az immunrendszer gyengülése között, de a szakértők hangsúlyozzák: a mostani eredmények még nem adnak egyértelmű választ.

Miért fontos ez a felfedezés?

A kutatás rámutat arra, hogy a tengeri emlősök vírusvilága nagyrészt még feltáratlan, és a vírus jelenléte fontos jelzője lehet az óceánok egészségi állapotának. A szakértők szerint éppen ezért további, átfogó vizsgálatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy pontosabban megértsük a tengeri ökoszisztéma működését és az ott

Veszélyes influenza terjed, és gyorsabban fertőz, mint valaha

Az Egyesült Államokban rohamosan terjed egy új, agresszívebb vírusváltozat, amely miatt az orvosok fokozott óvatosságra intenek. A influenza most nemcsak többeket dönt le a lábáról, hanem a megszokottnál súlyosabb lefolyást is okozhat.

Nem múlik el a megfázás? Lehet, hogy ez a vírus áll a háttérben

Több ezer embert döntött ágynak egy elhúzódó, influenzaszerű megbetegedés Európa-szerte. Az adenovírus a szakemberek szerint különösen alattomos kórokozó, mert hosszabb ideig tartó tüneteket okoz, és egyszerre több szervrendszert is megtámadhat.