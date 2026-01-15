Új, veszélyes vírusok fenyegetik a világot

A kutatók szerint több veszélyes vírus is gyorsan terjed, és ezek közül akár egy is kiválthatja a következő globális fertőzéshullámot – írja a DailyStar.

A szakértők szerint négy különösen veszélyes vírus terjed jelenleg világszerte: a majomhimlő, a rubeola, a madárinfluenza és az Oropouche-láz. Ezek mind képesek állatról emberre terjedni, majd mutálódni.

A majomhimlő már globálissá vált

Michael Head, a Southamptoni Egyetem globális egészségügyi kutatója szerint a majomhimlő már nem számít ritka betegségnek. Bár évtizedeken át főként Afrika egyes részein fordult elő, 2022 májusától világszerte elterjedt. Több mint 100 országban jelent meg, köztük az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Európában, Kanadában és Ausztráliában. 2025 végén Angliában egy új, mutáns majomhimlő-változatot is azonosítottak.

A rubeola visszatérhet a csökkenő oltások miatt

A rubeola – amelyet sokan már eltűnt betegségnek hittek – ismét komoly veszélyt jelenthet. Ennek oka az, hogy az MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) elleni oltás felvétele 15 éves mélypontra zuhant. Bár a rubeola általában enyhe lefolyású, terhes nőknél vetélést, halvaszületést vagy súlyos fejlődési rendellenességeket okozhat, például szívproblémákat, halláskárosodást és értelmi fogyatékosságot.

A madárinfluenza mutálódik

A H5N1 típusú madárinfluenza vírus 2020 óta pusztítja a vadmadarakat és a baromfiállományt világszerte. A vírus időközben olyan módon mutálódott, hogy már emlősöket – például teheneket – is megfertőz, és tej útján is terjedhet.

Ed Hutchinson, a Glasgow-i Egyetem virológusa szerint a vírus összekeveredhet a szezonális influenzával, és olyan új formát ölthet, amely könnyen terjed emberről emberre.

Az Oropouche-láz fertőzött törpeszúnyogok csípésével terjed. A tünetek 3–8 nappal a fertőzés után jelentkeznek: izomfájdalom, szemfájdalom, bőrkiütés, fényérzékenység és hányás. 2025-ben már Európában és az Egyesült Királyságban is regisztrálták az első eseteket.

