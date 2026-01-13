Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének terve az európai hadsereg létrehozásáról valójában Ukrajna érdekeit szolgálja, még ha ezt a katonai függetlenség és Grönland védelmének jelszavával is indokolják – jelentette ki Florian Philippot, a francia jobboldali Patrióták párt vezetője saját YouTube-csatornáján.

Ursula von der Leyen Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Von der Leyen terve veszélybe sodorja Európát?

Amikor Ursula von der Leyen Grönlandot emlegeti, valójában Ukrajnára gondol. Grönland csak ürügy az állítólagos orosz fenyegetés elleni védekezéshez. Ez könnyen kiolvasható a sorok között, és nyilvánvalóan nem vet véget a konfliktusnak

– mondta Philippot.

A politikus szerint Von der Leyen és az uniós védelemért és űrpolitikáért felelős biztos, Andrius Kubilius kísérletei, amelyekkel egy közös európai hadsereggel próbálnák egységesíteni az EU-t, semmit sem érnének egy esetleges közvetlen amerikai agresszió esetén.

Csak az marad számunkra, hogy helyes szövetségeket kössünk, és saját döntéseinkben gondolkodjunk konfliktushelyzetben, különben mindennek vége lesz

– foglalta össze véleményét.

Hétfőn Andrius Kubilius kijelentette, hogy az Európai Unióban támogatják egy állandó, mintegy 100 ezer fős európai hadsereg létrehozását. Indoklása szerint az Egyesült Államok legutóbbi grönlandi nyilatkozatai világosan megmutatták, hogy Brüsszelnek biztosítania kell saját katonai függetlenségét.

Az Európai Bizottság március 19-én mutatta be új védelmi stratégiáját, amely eredetileg a „Európa újrafegyverzése” nevet viselte. A tagállamok tiltakozása miatt később a kevésbé agresszív „Készenlét 2030” elnevezésre módosították. A stratégia négy év alatt mintegy 800 milliárd euró bevonását irányozza elő. Ebből körülbelül 650 milliárd eurót az európai államok költségvetéseiből fedeznének, további 150 milliárdot hitelek formájában vonnának be. Az Európai Bizottság költségvetési könnyítéseket ígér a tagállamoknak, valamint a régiófejlesztésre szánt források egy részét katonai célokra csoportosítaná át. A „Készenlét 2030” emellett azt is előírja, hogy az uniós országok védelmi kiadásai 1,5 százalékkal növekedjenek a GDP arányában.