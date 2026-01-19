Horror vonatbaleset Spanyolországban: több tucatnyian meghaltak, a sérültek száma száz fölött van

Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 39 ember életét vesztette, 150 ember megsérült, 24 ember állapota súlyos – közölték a spanyol hatóságok vasárnap.

Halálos vonatbaleset történt Spanyolországban – Fotó: -UGC / @eleanorinthesky (via X)

Spanyol vonatbaleset: két nagy sebességű szerelvény siklott ki

A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata. Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte: a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett.

Az Iryo társaság közleménye szerint járatán több mint 300 ember utazott.

Az utasok kimentését megkezdték, de a helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, és a mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a baleset helyszínét. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült: a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.

Újabb brutális vonatbaleset: gázolás történt Kunszállásnál

Komoly fennakadások bénították meg a szegedi vasútvonalat, miután baleset történt Kunszállás közelében. Egy gázolás miatt a helyszínelés idejére mindkét vágányon leállították a forgalmat.

Teherautót sodort el a vonat Füzesabony és Poroszló között – fotók, videó

Összeütközött egy kisteherautó és egy személyvonat Mezőtárkány egyik vasúti átjárójában a keddi nap folyamán. A helyszínre riasztott tűzoltók és mentők azonnal megkezdték a műszaki mentést a vonatbaleset után.