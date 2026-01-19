Horror vonatbaleset Spanyolországban: több tucatnyian meghaltak, a sérültek száma száz fölött van

Hírlevél
Két nagy sebességű vonat siklott ki Córdoba közelében, a mentők órák óta küzdenek a beszorult utasokért. A vonatbaleset legalább 39 ember életét követelte, a sérültek száma száz fölött van.
Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 39 ember életét vesztette, 150 ember megsérült, 24 ember állapota súlyos – közölték a spanyol hatóságok vasárnap.

vonatbaleset
Halálos vonatbaleset történt Spanyolországban – Fotó: -UGC / @eleanorinthesky (via X)

Spanyol vonatbaleset: két nagy sebességű szerelvény siklott ki

A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata. Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte: a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett.

Az Iryo társaság közleménye szerint járatán több mint 300 ember utazott.

Az utasok kimentését megkezdték, de a helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, és a mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a baleset helyszínét. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült: a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.

Spanyolországban az eddigi legsúlyosabb vasúti szerencsétlenség 2013 nyarán történt Santiago de Compostela közelében, abban 79 ember vesztette életét és 143-an sérültek meg.

