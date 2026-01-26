Két vonat rohant egy síneken rekedt autóba – 600 utast kellett evakuálni

Körülbelül 600 vasúti utast kellett evakuálni, miután két vonat ütközött egy autóval, amely meghibásodott egy vasúti átjáróban Közép-Lengyelországban. A helyi hatóságok szerint egy Ford Focus állt le a síneken a Varsóhoz közeli Blonie városában vasárnap délután. A vonatbaleset miatt a rendőrséget hamar a helyszínre küldték, és a sofőrrel, valamint az utasokkal együtt megpróbálták letolni az autót a sínekről, de nem jártak sikerrel, számolt be az esetről a Twpworld.

A vonatbaleset során két vonat is beleütközött egy síneken veszteglő autóba, az egyik mozdony ki is gyulladt, de személyi sérülés nem történt – Fotó: OSP Blonie/Facebook

Szerencsére nincs sérültje a vonatbalesetnek

A járművet ezután elütötte egy Intercity vonat, amely Szczecin Glówny felől Rzeszów Glówny irányába közlekedett. Az autót átlökte egy második vágányra, ahol egy másik Intercity vonat ütközött neki, amely Varsóból Berlinbe tartott

– magyarázta Ewelina Gromek-Ocwieja, a helyi rendőrség szóvivője a Lengyel Sajtóügynökségnek.

Sérülés nem történt. Az első vonatról körülbelül 400, a másodikról pedig mintegy 200 utast mentettek ki. A két vonat utasait ezt követően buszokkal szállították a szomszédos állomásokra, ahonnan folytathatták útjukat.

Tűz keletkezett az ütközés során

Az ütközés tüzet is okozott a síneken, amely elborította az autót és az egyik vonat egy részét, megrongálva a vasúti infrastruktúrát. A térségben a vasúti közlekedés továbbra is akadozik. Az Ozarów Mazowiecki–Blonie szakaszt lezárták, a vonatok csak egy vágányon közlekednek, miközben a szakemberek dolgoznak a teljes forgalom helyreállításán.

