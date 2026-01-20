Spanyolország tragédiája: minden, amit az évtized vonatbalesetéről tudni lehet

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Vasárnap este két nagysebességű vonat ütközött Adamuz közelében, Córdoba mellett – a szerencsétlenségben legalább 40-en életüket vesztették és több mint 120-an megsérültek. A vonatbaleset az ország legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége több mint egy évtized óta.
vonatbalesetcórdobaspanyolországtragédia

A spanyol kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett a tragikus vonatbaleset áldozatainak tiszteletére. A szerencsétlenség során két nagysebességű vonat ütközött Adamuz közelében, Córdoba mellett, legalább 40 halálos áldozatot és több mint 120 sérültet hagyva maga után. A baleset az ország legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége több mint egy évtizede – írja a BBC.

vonatbaleset
Több mint egy évtizede nem történt a 2026-os spanyolországi vonatbalesethez hasonló tragédia– Fotó: HANDOUT / Guardia Civil

Helyszíni részletek – hogyan történt a vonatbaleset?

Vasárnap este a Málaga felől Madrid felé tartó vonat kocsijai kisiklottak, és átsodródtak a szemközti vágányra, ahol ütköztek egy Madridból Huelva felé haladó vonattal.

  • A legtöbb halott és sérült a második vonat első kocsijában tartózkodott.
  • A vonatok kocsijai összetörtek és egyes kocsik az oldalukra borultak.
  • Több mint 400 ember tartózkodott az Iryo és a Renfe által üzemeltetett két vonaton, köztük utasok és személyzet.
  • 122 embert láttak el a sürgősségi szolgálatok, 41-et kórházban kezelnek, 12-en intenzív osztályon vannak.
  • A 40 halálos áldozatot egyelőre nem azonosították.

A helyszíni beszámolók szerint az ütközés „földrengéshez” hasonló hatással járt, a mentők és önkéntesek rendkívül nehezen tudták az összetört kocsik közül kimenteni az embereket.

In this still image from video taken and released on January 19, 2026 by the Spain's Guardia Civil, emergency workers are seen at the site where a high-speed Iryo train derailed and was hit by another train as rescue efforts continue in Adamuz, southern Spain, on January 19, 2026. At least 39 people died and more than 120 injured in the deadliest train accident in Spain in over a decade. The crash happened on Sunday evening when a train operated by rail company Iryo travelling from Malaga to Madrid derailed near Adamuz, crossing onto the other track where it crashed into an oncoming train, which also derailed. (Photo by Handout / Guardia Civil / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / GUARDIA CIVIL" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Az összetört kocsik megnehezítették a mentést – Fotó: HANDOUT / Guardia Civil

Mi okozhatta a balesetet?

A spanyol hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, amely akár egy hónapig is eltarthat. 

Óscar Puente közlekedési miniszter a balesetet „rendkívül furcsának” nevezte, és elmondta, hogy minden, a kormány által megkérdezett vasúti szakértő „teljesen tanácstalan” az eseményt illetően. 

A Renfe elnöke, Álvaro Fernández Heredia kifejezetten kizárta a sebesség- vagy emberi hiba lehetőségét. Elmondása szerint mindkét vonat a maximális sebességhatár alatt haladt a baleset helyszínén, és ha lett volna hiba, a vonat rendszere azt korrigálta volna. Előzetes jelentések szerint egy hibás síncsatlakozás is szerepet játszhatott a balesetben, de a pontos okot még tisztázzák. Pedro Sánchez miniszterelnök biztosította a lakosságot, hogy az eredményeket teljes átláthatósággal hozzák nyilvánosságra.

Megrendítő fotók kerültek elő a balesetről

Erre nincsenek szavak: megrázó galéria a spanyol vonatbaleset helyszínéről:

Galéria: Tragikus vonatszerencsétlenség Spanyolországban- megdöbbentő képeken
1/16
Mentőalakulatok dolgoznak a 2026. január 18-án történt vonatbaleset helyszínén, a spanyolországi Córdoba tartományban.

 

Segélyintézkedések és közlekedési korlátozások

A spanyol Vöröskereszt sürgősségi és pszichológiai támogatást nyújt a családoknak, miközben a Madrid és a déli városok közötti nagysebességű járatok péntekig szünetelnek. VI. Fülöp király és Letizia királyné is kifejezte együttérzését, és nyomon követi a tragédia fejleményeit.

Spanyolország nagysebességű vasúthálózata a világ második legnagyobbja Kína után, több mint 50 várost köt össze, és hossza meghaladja a 4 000 km-t. A mostani eset emlékeztet a 2013-as galíciai vonattragédiára, amely 80 halálos áldozatot és 140 sérültet követelt.

 

