Spanyolország tragédiája: minden, amit az évtized vonatbalesetéről tudni lehet

A spanyol kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett a tragikus vonatbaleset áldozatainak tiszteletére. A szerencsétlenség során két nagysebességű vonat ütközött Adamuz közelében, Córdoba mellett, legalább 40 halálos áldozatot és több mint 120 sérültet hagyva maga után. A baleset az ország legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége több mint egy évtizede – írja a BBC.
Helyszíni részletek – hogyan történt a vonatbaleset?
Vasárnap este a Málaga felől Madrid felé tartó vonat kocsijai kisiklottak, és átsodródtak a szemközti vágányra, ahol ütköztek egy Madridból Huelva felé haladó vonattal.
- A legtöbb halott és sérült a második vonat első kocsijában tartózkodott.
- A vonatok kocsijai összetörtek és egyes kocsik az oldalukra borultak.
- Több mint 400 ember tartózkodott az Iryo és a Renfe által üzemeltetett két vonaton, köztük utasok és személyzet.
- 122 embert láttak el a sürgősségi szolgálatok, 41-et kórházban kezelnek, 12-en intenzív osztályon vannak.
- A 40 halálos áldozatot egyelőre nem azonosították.
A helyszíni beszámolók szerint az ütközés „földrengéshez” hasonló hatással járt, a mentők és önkéntesek rendkívül nehezen tudták az összetört kocsik közül kimenteni az embereket.
Mi okozhatta a balesetet?
A spanyol hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, amely akár egy hónapig is eltarthat.
Óscar Puente közlekedési miniszter a balesetet „rendkívül furcsának” nevezte, és elmondta, hogy minden, a kormány által megkérdezett vasúti szakértő „teljesen tanácstalan” az eseményt illetően.
A Renfe elnöke, Álvaro Fernández Heredia kifejezetten kizárta a sebesség- vagy emberi hiba lehetőségét. Elmondása szerint mindkét vonat a maximális sebességhatár alatt haladt a baleset helyszínén, és ha lett volna hiba, a vonat rendszere azt korrigálta volna. Előzetes jelentések szerint egy hibás síncsatlakozás is szerepet játszhatott a balesetben, de a pontos okot még tisztázzák. Pedro Sánchez miniszterelnök biztosította a lakosságot, hogy az eredményeket teljes átláthatósággal hozzák nyilvánosságra.
Megrendítő fotók kerültek elő a balesetről
Segélyintézkedések és közlekedési korlátozások
A spanyol Vöröskereszt sürgősségi és pszichológiai támogatást nyújt a családoknak, miközben a Madrid és a déli városok közötti nagysebességű járatok péntekig szünetelnek. VI. Fülöp király és Letizia királyné is kifejezte együttérzését, és nyomon követi a tragédia fejleményeit.
Spanyolország nagysebességű vasúthálózata a világ második legnagyobbja Kína után, több mint 50 várost köt össze, és hossza meghaladja a 4 000 km-t. A mostani eset emlékeztet a 2013-as galíciai vonattragédiára, amely 80 halálos áldozatot és 140 sérültet követelt.