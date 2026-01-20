Spanyolország tragédiája: minden, amit az évtized vonatbalesetéről tudni lehet

A spanyol kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett a tragikus vonatbaleset áldozatainak tiszteletére. A szerencsétlenség során két nagysebességű vonat ütközött Adamuz közelében, Córdoba mellett, legalább 40 halálos áldozatot és több mint 120 sérültet hagyva maga után. A baleset az ország legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége több mint egy évtizede – írja a BBC.

Több mint egy évtizede nem történt a 2026-os spanyolországi vonatbalesethez hasonló tragédia– Fotó: HANDOUT / Guardia Civil

Helyszíni részletek – hogyan történt a vonatbaleset?

Vasárnap este a Málaga felől Madrid felé tartó vonat kocsijai kisiklottak, és átsodródtak a szemközti vágányra, ahol ütköztek egy Madridból Huelva felé haladó vonattal.

A legtöbb halott és sérült a második vonat első kocsijában tartózkodott.

A vonatok kocsijai összetörtek és egyes kocsik az oldalukra borultak.

Több mint 400 ember tartózkodott az Iryo és a Renfe által üzemeltetett két vonaton, köztük utasok és személyzet.

122 embert láttak el a sürgősségi szolgálatok, 41-et kórházban kezelnek, 12-en intenzív osztályon vannak.

A 40 halálos áldozatot egyelőre nem azonosították.

A helyszíni beszámolók szerint az ütközés „földrengéshez” hasonló hatással járt, a mentők és önkéntesek rendkívül nehezen tudták az összetört kocsik közül kimenteni az embereket.

Az összetört kocsik megnehezítették a mentést – Fotó: HANDOUT / Guardia Civil

Mi okozhatta a balesetet?

A spanyol hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, amely akár egy hónapig is eltarthat.

Óscar Puente közlekedési miniszter a balesetet „rendkívül furcsának” nevezte, és elmondta, hogy minden, a kormány által megkérdezett vasúti szakértő „teljesen tanácstalan” az eseményt illetően.

A Renfe elnöke, Álvaro Fernández Heredia kifejezetten kizárta a sebesség- vagy emberi hiba lehetőségét. Elmondása szerint mindkét vonat a maximális sebességhatár alatt haladt a baleset helyszínén, és ha lett volna hiba, a vonat rendszere azt korrigálta volna. Előzetes jelentések szerint egy hibás síncsatlakozás is szerepet játszhatott a balesetben, de a pontos okot még tisztázzák. Pedro Sánchez miniszterelnök biztosította a lakosságot, hogy az eredményeket teljes átláthatósággal hozzák nyilvánosságra.

Megrendítő fotók kerültek elő a balesetről

