vonatbaleset

Erre nincsenek szavak: megrendítő fotók kerültek elő a spanyolországi vonatbalesetről – galéria

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Halálos vonatbaleset történt vasárnap Spanyolországban, Córdoba közelében, miután egy, a spanyol fővárosba tartó szerelvény kisiklott, és ráborult a szomszédos vágányra, ahol épp egy másik vonat közlekedett. A vonatbalesetben legalább 39 ember meghalt, de az áldozatok száma emelkedhet.
Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 39 ember életét vesztette, 150 ember megsérült, 24 ember állapota súlyos – közölték a spanyol hatóságok vasárnap.

A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. A spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett.

Fotókon a rettenetes vonatbaleset:

Galéria: Tragikus vonatszerencsétlenség Spanyolországban- megdöbbentő képeken
1/16
Mentőalakulatok dolgoznak a 2026. január 18-án történt vonatbaleset helyszínén, a spanyolországi Córdoba tartományban.

 

