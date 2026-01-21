Szívszorító tragédia: egyedül a hatéves kislány élte túl a családból a spanyolországi vonatbalesetet

Hírlevél
Csodával határos módon karcolásokkal megúszta a halálos spanyolországi balesetet egy kislány. A gyermek családjával utazott, a szülei, a testvére és az unokatestvére is szörnyet halt a vonatbalesetben.
Csodával határos módon néhány karcolással megúszta a halálos spanyolországi vonatbalesetet egy 6 éves kislány – írja a New York Post

Zajlanak a mentési munkálatok a halálos vonatbaleset helyszínén Cordobában, Andalúziában, Spanyolországban, 2026. január 20-án.
Zajlanak a mentési munkálatok a halálos vonatbaleset helyszínén Cordobában, Andalúziában, Spanyolországban, 2026. január 20-án.

A szerencsétlenség után a kisgyermek az egyik ablakon keresztül mászott ki, nem sokkal később egy polgárőr talált rá a sínek mellett ácsorogva. 

Juan Barroso, a kislány hozzátartozója elmondta, hogy a gyermeket kórházba szállították, ahol a fején lévő vágást összevarrták, majd haza is engedték. 

A 6 éves gyermek szüleivel, testvérével és unokatestvérével utazott, a vonatbalesetben rajta kívül a család összes tagja elhunyt. Az elárvult kislányra jelenleg a nagyszülők vigyáznak. 

Sokan gyászolják a szörnyű baleset áldozatait, de sokan túlélték, például a kislány csodával határos módon biztonságban van

 – mondta Punta Umbria polgármestere, José Carlos Hernández az áldozatok megemlékezésén.

Horror vonatbaleset rázta meg Spanyolországot 

Halálos vonatbaleset történt vasárnap Spanyolországban, Córdoba közelében, miután egy, a spanyol fővárosba tartó szerelvény kisiklott, és ráborult a szomszédos vágányra, ahol épp egy másik vonat közlekedett. A vonatbalesetben legalább 40 ember meghalt, több mint 120-an megsérültek. 

A spanyol kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett a tragikus vonatbaleset áldozatainak tiszteletére. 

Két nap, két tragédia: újabb spanyol vonatbaleset rázta meg az országot

Újabb súlyos vasúti tragédia rázta meg Spanyolországot, amikor egy elővárosi szerelvény falmaradványoknak ütközött Barcelona térségében. A spanyol vonatbaleset következtében a mozdonyvezető életét vesztette, csaknem negyven ember megsérült.

 

