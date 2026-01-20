Újabb áldozatra bukkantak a spanyol vasúti szerencsétlenség helyszínén

A vonatbaleset több mint száz sérültje közül 39-en vannak továbbra is kórházban, 13 embert intenzív osztályon ápolnak. A katasztrófa vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négy méteres árokba zuhantak. A két vonaton összesen 484-en utaztak.

Mentőalakulatok dolgoznak a 2026. január 18-án történt vonatbaleset helyszínén, a spanyolországi Córdoba tartományban

Fotó: AFP

Kizárták, hogy emberi mulasztás okozta volna a vonatbalesetet

A tragédia miatt kihirdetett nemzeti gyász első napján a legnagyobb spanyol napilapok pályahibát, hegesztési problémát és síntörést emlegetnek a baleset legvalószínűbb lehetséges okaként, megjegyezve, hogy emellett más elméletek is nyitottak a most indult vizsgálatban, amelyet a Vasúti Balesetvizsgáló Bizottság (CIAF) végez.

A probléma messze van attól, hogy 24 órán belül megoldódjon. Maguk a nyomozó technikusok is azt mondják, hogy a kezdeti szakaszban vannak; még sok munka van hátra, mielőtt következtetéseket lehetne levonni

– hangsúlyozta Óscar Puente közlekedési miniszter az Onda Cero rádiónak adott interjúban, és találgatásnak nevezte a baleset okairól megjelenteket. Korábban arról is beszámolt, hogy az érintett pályaszakaszt tavaly májusban újították fel, az Iryo vonat kocsijai pedig újak voltak, 2022-ben gyártották őket. Álvaro Fernández Heredia, a Renfe elnöke már hétfőn kizárta, hogy emberi mulasztás vagy sebességtúllépés okozta volna a balesetet.

Nehézkes a mentési folyamat

A vizsgálatot és a mentési munkálatokat lassítja, hogy a szükséges munkagépek számára jelenleg nehezen megközelíthető helyszínen történt a szerencsétlenség, és a vasúti töltés melletti árokba borult vasúti kocsikat még nem tudták daruval kiemelni. A hatóságok szerint további áldozatok lehetnek a vagonokban. Az érintett vasúti szakaszon bizonytalan ideig szünetel a közlekedés, emiatt a spanyol légi- és busztársaságok növelték kapacitásaikat és sűrítették járataikat az andalúz városok és Madrid között, a Renfe pedig buszokat indított mentesítőjáratként.