Újabb áldozatra bukkantak a spanyol vasúti szerencsétlenség helyszínén

A vonatbaleset több mint száz sérültje közül 39-en vannak továbbra is kórházban, 13 embert intenzív osztályon ápolnak. A katasztrófa vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négy méteres árokba zuhantak. A két vonaton összesen 484-en utaztak.
Kizárták, hogy emberi mulasztás okozta volna a vonatbalesetet
A tragédia miatt kihirdetett nemzeti gyász első napján a legnagyobb spanyol napilapok pályahibát, hegesztési problémát és síntörést emlegetnek a baleset legvalószínűbb lehetséges okaként, megjegyezve, hogy emellett más elméletek is nyitottak a most indult vizsgálatban, amelyet a Vasúti Balesetvizsgáló Bizottság (CIAF) végez.
A probléma messze van attól, hogy 24 órán belül megoldódjon. Maguk a nyomozó technikusok is azt mondják, hogy a kezdeti szakaszban vannak; még sok munka van hátra, mielőtt következtetéseket lehetne levonni
– hangsúlyozta Óscar Puente közlekedési miniszter az Onda Cero rádiónak adott interjúban, és találgatásnak nevezte a baleset okairól megjelenteket. Korábban arról is beszámolt, hogy az érintett pályaszakaszt tavaly májusban újították fel, az Iryo vonat kocsijai pedig újak voltak, 2022-ben gyártották őket. Álvaro Fernández Heredia, a Renfe elnöke már hétfőn kizárta, hogy emberi mulasztás vagy sebességtúllépés okozta volna a balesetet.
Nehézkes a mentési folyamat
A vizsgálatot és a mentési munkálatokat lassítja, hogy a szükséges munkagépek számára jelenleg nehezen megközelíthető helyszínen történt a szerencsétlenség, és a vasúti töltés melletti árokba borult vasúti kocsikat még nem tudták daruval kiemelni. A hatóságok szerint további áldozatok lehetnek a vagonokban. Az érintett vasúti szakaszon bizonytalan ideig szünetel a közlekedés, emiatt a spanyol légi- és busztársaságok növelték kapacitásaikat és sűrítették járataikat az andalúz városok és Madrid között, a Renfe pedig buszokat indított mentesítőjáratként.
Spanyolország tragédiája: minden, amit az évtized vonatbalesetéről tudni lehet
Vasárnap este két nagysebességű vonat ütközött Adamuz közelében, Córdoba mellett – a szerencsétlenségben legalább 40-en életüket vesztették és több mint 120-an megsérültek. A vonatbaleset az ország legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége több mint egy évtized óta, foglaltuk össze a tudnivalókat az Origón.
Erre nincsenek szavak: megrendítő fotók kerültek elő a spanyolországi vonatbalesetről – galéria
Halálos vonatbaleset történt vasárnap Spanyolországban, Córdoba közelében, miután egy, a spanyol fővárosba tartó szerelvény kisiklott, és ráborult a szomszédos vágányra, ahol épp egy másik vonat közlekedett. A vonatbalesetben legalább 39 ember meghalt, de az áldozatok száma emelkedhet, adtunk hírt az Origón.