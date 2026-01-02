Újabb halálos áldozat: tovább nőtt a mexikói vonatbaleset áldozatainak száma

Csütörtökön életét vesztette egy 73 éves nő, aki a múlt vasárnapi súlyos vonatbalesetben sérült meg Mexikó déli részén – közölte a mexikói haditengerészet. Az áldozat az úgynevezett Interoceanic Train utasa volt, amely Oaxaca és Veracruz államokat köti össze, adott hírt az ABC News.

A mexikói vonatbaleset 36 sérültjét még mindig kórházban ápolják – Fotó: RUSVEL RASGADO / AFP

Több százan sérültek meg a vonatbalesetben

A baleset akkor történt, amikor a személyvonat egy éles kanyarban kisiklott a Nizanda nevű település közelében, Oaxaca államban. A szerelvényen mintegy 250 ember utazott, közülük több mint százan megsérültek.

A helyszínen készült felvételek megrázó képet festettek: több vasúti kocsi egy meredek domboldalon lezuhanva, a sűrű dzsungelben hevert, más kocsik pedig oldalukra borulva maradtak a sínek mellett.

A most elhunyt nő sérüléseinek pontos részleteit a hatóságok nem hozták nyilvánosságra, azt sem közölték, melyik kórházban ápolták.

Vizsgálat indult – sok a megválaszolatlan kérdés

A vonalat a mexikói haditengerészet üzemelteti, amely az X közösségi oldalon erősítette meg az újabb halálesetet. Claudia Sheinbaum mexikói elnök közölte: a baleset okát még vizsgálják, ugyanakkor már dolgoznak azon, hogyan lehetne biztonságosabbá tenni a vasútvonalat. A legutóbbi hivatalos adatok szerint a tragédia után 36 sérült még mindig kórházi ellátásra szorult.

Az Interoceanic Train vonalat 2023-ban avatta fel Mexikó akkori elnöke, Andrés Manuel López Obrador.

A projekt a kormány egyik kiemelt fejlesztése volt, amivel a vidéki térségek összekapcsolását és a vasúti közlekedés fellendítését szerették volna elérni.

A vizsgálat eredményeire még várni kell, de az áldozatok száma és a súlyos sérültek állapota miatt a mexikói közvélemény egyre nagyobb nyomást gyakorol a hatóságokra.

