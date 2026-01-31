Vonzó illat parfüm nélkül? A válasz a tányérján lehet

A vonzó illat kialakulása 2026-ban már nem pusztán kozmetikai kérdés: Skóciában, a Stirlingi Egyetemen dolgozó kutatók szerint a szagunkat a gének, a hormonok, az egészségi állapot és az életmód együttesen alakítják. Craig Roberts szociálpszichológus professzor szerint az illat szerepe a társas kapcsolatokban sokkal fontosabb, mint korábban hittük.
Hogyan alakul ki a testszag?
A szakértők szerint az elfogyasztott ételek két fő útvonalon hatnak a test szagára: a bélrendszeren és a bőrön keresztül. A táplálék emésztése során keletkező illékony vegyületek egy része a leheletben jelenik meg, míg más összetevők a véráramon keresztül eljutnak a bőrig, ahol az ott élő baktériumokkal reakcióba lépve alakítják ki az izzadság szagát.
Fontos tudni: maga az izzadság szagtalan – a kellemetlen, vagy éppen vonzó illatot a bőrön élő baktériumok hozzák létre.
Fokhagyma és hagyma: büdös vagy mégis vonzó?
Meglepő módon a fokhagyma és a hagymafélék nem feltétlenül rontják az összképet. Bár a leheletet kellemetlenné tehetik, kutatások szerint az izzadság illatát akár vonzóbbá is alakíthatják. Egy kísérletben nők kifejezetten kellemesebbnek és férfiasabbnak ítélték meg azoknak a férfiaknak a testszagát, akik nagyobb mennyiségű fokhagymát fogyasztottak.
A jelenség hátterében az antioxidáns és antibakteriális hatások állhatnak, amelyek az egészségesebb szervezetet „kommunikálják” az illaton keresztül.
Gyümölcsök és zöldségek: a friss illat titka
A kutatások egyik legkövetkezetesebb eredménye szerint a gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend egyértelműen hozzájárul a vonzó illat kialakulásához. Egy ausztrál vizsgálat szerint azok a férfiak, akik sok növényi eredetű ételt fogyasztottak, édesebb, gyümölcsösebb, virágosabb illatot árasztottak.
Érdekesség, hogy a zöldségekben található karotinoidok nemcsak a bőr színét teszik egészségesebb árnyalatúvá, hanem az illat megítélését is javítják.
Hús, hal és szénhidrát: nem mindegy, mennyit eszünk
A húsfogyasztás már megosztóbb kérdés. Egy cseh kutatás szerint a húsmentes étrendet követő férfiak testszagát a nők átlagosan kellemesebbnek és kevésbé intenzívnek találták. A magyarázat az lehet, hogy az iparosodott társadalmakban a túlzott húsbevitel eltér attól, amihez az emberi szervezet evolúciósan alkalmazkodott.
A szénhidrátban gazdag étrend pedig meglepő módon a legkevésbé vonzó illattal járt együtt.
Alkohol, kávé és böjt: szélsőséges hatások
Az alkohol lebontása során keletkező acetaldehid jellegzetes, kellemetlen szagot okoz, amely nemcsak a leheletben, hanem az izzadságban is megjelenik. A rendszeres alkoholfogyasztók körében gyakoribb a rossz szájszag és az erősebb testszag.
A koffein fokozza az izzadást, ami kedvez a baktériumok elszaporodásának, míg a böjt érdekes kettősséget mutat: egyes vizsgálatok szerint az izzadság illata vonzóbb lehet, miközben a lehelet romlik.
Nincs univerzális recept
A kutatók egyetértenek abban, hogy nincs egyetlen biztos módszer a vonzó illat elérésére. Az egyéni genetika, az életmód, az egészségi állapot és az étrend összetett módon hat egymásra.
Egy azonban biztos: a kiegyensúlyozott, növényi alapú étrend nemcsak a közérzetet javítja, hanem az illatunkon keresztül is pozitív üzenetet közvetíthet a külvilág felé.
Az eredeti cikk a BBC oldalán jelent meg.
