Ezért lehet a vörösbor a hosszú élet receptje

A vörösbort régóta hozzák összefüggésbe a hosszú élettel, de vajon tényleg annyira jótékony, mint mondják? Több kutatás is utal arra, hogy a mérsékelt fogyasztásnak lehet helye az egészséges életmódban, de érdemes közelebbről megvizsgálni, mit tudunk valójában a vörösbor jótékony hatásairól – írja a HuffPost.

A vörösbor kis mennyiségben jótékony hatású lehet – Fotó: Unsplash

Miért hozzák összefüggésbe a vörösbort a hosszú élettel?

A Netflix Éljünk 100 évig című dokumentumfilmje bemutatja az úgynevezett kék zónák – például Szardínia és Ikaria – lakóit, akik naponta fogyasztanak egy-két pohár vörösbort. A helyiek rendszerint étkezéshez és társasági eseményekhez kötve isszák a bort, ami lassítja az alkohol felszívódását és erősíti a közösségi élményt.

Dan Buettner kutató szerint nem lehet pontosan tudni, hogy a hosszú élet a bor, a társaság, vagy mindkettő hatása-e.

Az egészséges életmód más elemei – bőséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás, rendszeres mozgás, szoros családi kapcsolatok – szintén jelentősen hozzájárulnak az élettartamhoz.

Van-e tudományos alapja a vörösbor jótékony hatásának?

A kutatások szerint a mérsékelt alkoholfogyasztás – napi fél-két pohár, azaz heti 3–7 ital – csökkentheti a szívroham és a szívbetegségek kockázatát. Az Amerikai Szív Szövetség áttekintése szerint kis mennyiségben az alkohol javíthatja a jó koleszterinszintet és mérsékelheti a vérnyomást.

Bár a vörösbor polifenoljai, azaz antioxidánsai különleges hatásokat ígérnek, a tudomány még nem bizonyította, hogy ezek a vegyületek önmagukban jelentősen befolyásolnák az egészséget.

Hogyan fogyasszuk biztonságosan a vörösbort?

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a mérték a kulcs. Mérsékelt fogyasztás mellett a vörösbor akár bizonyos betegségek kockázatát is csökkentheti, de ha túlzásba visszük, az könnyen növeli a szív- és érrendszeri problémák, a demencia és a rák veszélyét. A titok nem csupán a pohárban, hanem a teljes életmódban rejlik: a vörösbor fogyasztása ételhez és társasági élményhez kötve, kiegyensúlyozott étrenddel és rendszeres mozgással együtt hozhatja a legtöbb előnyt.