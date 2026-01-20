Aktív vulkánba zuhant egy turistákat szállító helikopter

Nem sokkal később egy utas telefonja ütésre utaló jelzést küldött, ami arra engedett következtetni, hogy a helikopter a kráter közelében csapódhatott be. A vulkán mélyéből felszálló sűrű gáz és köd miatt a helyszín megközelítése rendkívül veszélyes volt, a levegőben szinte semmit sem lehetett látni – írja a The Sun.

Könnyen a vulkán gyomrába zuhanhat a gép.

Fotó: Unsplash

A vulkán gázfelhői akadályozzák a mentést

A rendőrség végül egy helikopterről pillantotta meg a roncsokat a Nakadake-kráter peremén, ahol a talaj instabil és mérgező gázok szivárognak fel. A mentést nehezítette, hogy a kráter akár több száz méter mély, és egyetlen rossz lépés is végzetes lehet a mentőcsapatok számára. A térségben ugyan nem történt nagyobb kitörés, de

a folyamatos füstölgés miatt a műveleteket többször fel kellett függeszteni.

A japán önvédelmi erők is bekapcsolódtak a keresésbe, speciális felszereléssel próbálva megközelíteni a baleset helyszínét.

A Mount Aso Japán egyik legveszélyesebb és leglátványosabb vulkáni területe, amely egyszerre vonzza a turistákat és rejt halálos kockázatokat. Ez az eset újra emlékeztet arra, hogy a természeti látványosságok közelsége nemcsak lenyűgöző, hanem kiszámíthatatlan veszélyeket is hordoz.

Kitört egy vulkán Japánban

Novemberben kitört a Sakurajima vulkán Japán délnyugati részén és több mint 4000 méter magas hamuoszlopot lövellt a levegőbe. A vulkánkitörés miatt riasztást rendeltek el.

Síelők mellett tört ki a vulkán

Az olaszországi Etna vulkán – Európa egyik legaktívabb tűzhányója – 2025 végén ismét kitört, miközben a hóval borított sípályákon továbbra is síeltek az emberek a hegyoldalon. A kráterekből hamufelhők és lávafoszlányok emelkedtek a levegőbe, de a helyi hatóságok csak sárga riasztást adtak ki, és a repülőtéri forgalom sem szűnt meg.