Rejtélyes whiskyügy: több tucat palacknak veszett nyoma a városházán

Egy dél-németországi településen komoly botrányt okozott egy szokatlan eset: eltűnt 46 palack whisky, amelyeket a városháza ajándékként vásárolt meg. Az eset Appenweierben történt, ahol a képviselők magyarázatot követelnek a polgármestertől – írja a Bild.

Fotó: Unsplash

A városháza 2024 decemberében összesen 50 palack prémium whiskyt vásárolt közel 2000 euróért (760 ezer forint). A költségvetési tétel csak most tűnt fel a képviselő-testületnek, amely azonnal kérdéseket tett fel az italok sorsáról.

A szóban forgó whisky egy prémium kategóriás, Schwarzwaldmarie ital, amely palackonként nagyjából 81 euróba (30 ezer forint) kerül.

Annyi biztos, hogy a polgármester három helyettesének és egy képviselőnek ajándékozott egy-egy palack whiskyt, de a fennmaradó 46 palack holléte továbbra sem ismert.

Viktor Lorenz polgármester tagadja, hogy bármi szabálytalanság történt volna, és hangsúlyozza: nincs bizonyíték arra, hogy a whisky eltűnt volna.

