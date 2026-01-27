Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robert Ficónak elege van! Üzent a szlovák miniszterelnök

Ezt látnia kell!

Elfelejthetjük a beteges öregkort? Ezzel a módszerrel megfiatalítható az immunrendszer

whisky

Rejtélyes whiskyügy: több tucat palacknak veszett nyoma a városházán

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy németországi kisvárosban komoly botrányt kavart, hogy a városházán több tucat ajándékként vásárolt alkoholnak nyoma veszett. A prémium minőségű whiskyket eredetileg ajándéknak szánták, azonban több üvegnek lába kélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
whiskybotrányajándék

Egy dél-németországi településen komoly botrányt okozott egy szokatlan eset: eltűnt 46 palack whisky, amelyeket a városháza ajándékként vásárolt meg. Az eset Appenweierben történt, ahol a képviselők magyarázatot követelnek a polgármestertől – írja a Bild

Egy dél-németországi településen komoly botrányt okozott egy szokatlan eset: eltűnt 46 palack whisky, amelyeket a városháza ajándékként vásárolt meg.
Egy dél-németországi településen komoly botrányt okozott egy szokatlan eset: eltűnt 46 palack whisky, amelyeket a városháza ajándékként vásárolt meg
Fotó: Unsplash

A városháza 2024 decemberében összesen 50 palack prémium whiskyt vásárolt közel 2000 euróért (760 ezer forint). A költségvetési tétel csak most tűnt fel a képviselő-testületnek, amely azonnal kérdéseket tett fel az italok sorsáról. 

A szóban forgó whisky egy prémium kategóriás, Schwarzwaldmarie ital, amely palackonként nagyjából 81 euróba (30 ezer forint) kerül.  

Annyi biztos, hogy a polgármester három helyettesének és egy képviselőnek ajándékozott egy-egy palack whiskyt, de a fennmaradó 46 palack holléte továbbra sem ismert. 

Viktor Lorenz polgármester tagadja, hogy bármi szabálytalanság történt volna, és hangsúlyozza: nincs bizonyíték arra, hogy a whisky eltűnt volna. 

Növeli a szájrák kialakulásának kockázatát a whiskyfogyasztás

Meg nap egy ital is, különösen dohány rágása mellett élesen növelheti a szájrák kockázatát. Egy Indiában végzett széles körű tanulmány szerint még gyenge alkohol fogyasztása is komoly kockázatot hordozhat, és hogy csak naponta csak naponta egy standard alkohol fogyasztása körülbelül 50%-kal növeli szájrák kockázatát és a legnagyobb veszélyt a helyileg főzött italok jelentik. Ha az alkoholfogyasztás egybeesik a dohányrágással, a hatás különösen súlyossá válik, és potenciálisan ez okozza az ország szájrákos eseteinek 2/3-át.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!