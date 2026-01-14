Egy oldal, amit mindenki ismer — így indult el a születésnapos Wikipédia

A Wikipédia ma a világ egyik legnagyobb és leglátogatottabb online tudásbázisa: a floridai központú nonprofit Wikimédia Alapítvány üzemelteti, tartalmát pedig önkéntesek milliói szerkesztik világszerte. A Wikipédia 2001. január 15-én indult útjára a Nupedia kiegészítéseként, Jimmy Wales kezdeményezésére, Larry Sanger közreműködésével, és az alapítók hamar felismerték, hogy a nyílt szerkesztési modell — amelyben bárki hozzájárulhat — sokkal gyorsabban és rugalmasabban képes felhalmozni az emberi tudást, ez pedig a projekt valódi erejévé vált.

A Wikipédia fejlődése a kezdetektől napjainkig, a nyílt szerkesztésen alapuló online enciklopédia globális növekedésének bemutatása Fotó:Illusztráció/Unplash

Így vált globális tudásközösséggé a Wikipédia

A projekt már az első évben átlépte a több tízezres szócikkszámot, miközben sorra indultak el a nem angol nyelvű változatok is. A Wikipédia rövid időn belül nemzetközi közösséggé vált, ahol önkéntesek ezrei dolgoztak együtt nyelveken és határokon átívelve.

A Wikipédia legelső kezdőlapja 2001-ben — innen indult a világ legnagyobb közösségi enciklopédiája Fotó:webdesignmuseum

Néhány év alatt százezres, majd milliós nagyságrendű szócikkszámot ért el az enciklopédia. Különösen emlékezetes pillanat volt, amikor a tízmilliomodik Wikipédia-szócikk megszületett — ráadásul a magyar nyelvű változatban.

A magyar Wikipédia első oldala 2001 őszén, Larry Sanger kezdeményezésére jött létre, ami jól mutatja, hogy a hazai közösség már a kezdetektől aktív része volt a projektnek.

Ez végleg bebizonyította, hogy a közösségi tudásépítés működik.

Miért lett időtálló a Wikipédia?

A Wikipédia sikere nem csupán a technológián múlott. A nyitottság, az átlátható szabályrendszer, a közösségi ellenőrzés és az önkéntesek elkötelezettsége együtt tette lehetővé, hogy az oldal a világ egyik legmegbízhatóbb online tudásforrásává váljon.

