Egy oldal, amit mindenki ismer — így indult el a születésnapos Wikipédia

A Wikipédia ma a világ egyik legnagyobb és leglátogatottabb online tudásbázisa: a floridai központú nonprofit Wikimédia Alapítvány üzemelteti, tartalmát pedig önkéntesek milliói szerkesztik világszerte. A Wikipédia 2001. január 15-én indult útjára a Nupedia kiegészítéseként, Jimmy Wales kezdeményezésére, Larry Sanger közreműködésével, és az alapítók hamar felismerték, hogy a nyílt szerkesztési modell — amelyben bárki hozzájárulhat — sokkal gyorsabban és rugalmasabban képes felhalmozni az emberi tudást, ez pedig a projekt valódi erejévé vált.
Így vált globális tudásközösséggé a Wikipédia
A projekt már az első évben átlépte a több tízezres szócikkszámot, miközben sorra indultak el a nem angol nyelvű változatok is. A Wikipédia rövid időn belül nemzetközi közösséggé vált, ahol önkéntesek ezrei dolgoztak együtt nyelveken és határokon átívelve.
Néhány év alatt százezres, majd milliós nagyságrendű szócikkszámot ért el az enciklopédia. Különösen emlékezetes pillanat volt, amikor a tízmilliomodik Wikipédia-szócikk megszületett — ráadásul a magyar nyelvű változatban.
A magyar Wikipédia első oldala 2001 őszén, Larry Sanger kezdeményezésére jött létre, ami jól mutatja, hogy a hazai közösség már a kezdetektől aktív része volt a projektnek.
Ez végleg bebizonyította, hogy a közösségi tudásépítés működik.
Miért lett időtálló a Wikipédia?
A Wikipédia sikere nem csupán a technológián múlott. A nyitottság, az átlátható szabályrendszer, a közösségi ellenőrzés és az önkéntesek elkötelezettsége együtt tette lehetővé, hogy az oldal a világ egyik legmegbízhatóbb online tudásforrásává váljon.
