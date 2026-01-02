Szexuális zaklatással vádolja egy hegedűs Will Smith-t

A Los Angelesben benyújtott per szerint Will Smith szexuálisan zaklatta Brian King Josephet, akit 2024 decemberében szerződtetett a Based on a True Story: 2025 Tour fellépéseire. A hegedűs azt állítja, hogy Will Smith több zenei együttműködést és stúdiómunkát ajánlott fel neki, miközben egyre személyesebb kapcsolatot alakított ki vele – írja a NewYork Post.

Szexuális zaklatás vádja miatt került a bíróság elé Will Smith — a per egy turné során történtekre épül. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto/AFP

Will Smith turnéja — „különleges kapcsolat” és a rejtélyes hotelszobai eset

A periratok szerint Will Smith többször hangsúlyozta a „különleges kapcsolatot” kettejük között, ami a felperes szerint érzelmi befolyásolásra és tudatos közeledésre utal.

A Will Smith turné első szakaszában, 2025 márciusában, Las Vegasban Joseph egy olyan hotelszobában szállt meg, amelyet Will Smith csapata foglalt számára. A hegedűs állítása szerint a szobájába való visszatéréskor idegen tárgyakat, egy névre szóló kézzel írt üzenetet, valamint személyes holmikat talált.

A dokumentumok szerint Joseph attól tartott, hogy valaki visszatérhet a szobába, ezért azonnal értesítette a hotel biztonsági szolgálatát és a hatóságokat, majd szobacserét kért.

Kirúgás és megtorlás vádja Will Smith csapatával szemben

A kereset szerint néhány nappal később Will Smith menedzsmentje megszüntette Joseph szerződését. A zenész állítása szerint nem védelmet kapott, hanem őt hibáztatták az incidens miatt. Rövid időn belül új hegedűst alkalmaztak a helyére, amit a felperes a valódi okok elfedéseként értékel.

Brian King Joseph, a felperes, aki szerint a turné kulisszái mögött súlyos visszaélések történtek. Fotó: Getty Images/AFP

A Will Smith per iratai szerint a történtek súlyos lelki károkat okoztak, a zenész poszttraumás stresszel és egészségromlással küzd.

Will Smith családját is több jogi ügy érinti

Az ügy különösen kényes időszakban robbant ki, mivel nemrég Jada Pinkett Smith ellen is többmillió dolláros keresetet nyújtottak be egy korábbi ismerőse részéről.

Will Smith képviselői eddig nem reagáltak hivatalosan a vádakra.

