Magas a koleszterinszintje? Ez a csodareggeli 2 nap alatt helyre rakja

Egy friss kutatás szerint a zabkása egy egyszerű, olcsó és egészséges reggeli, amely már két nap alatt jelentősen csökkentheti a koleszterinszintet – írja a New York Post.

A zabkása rendszeres fogyasztása számos jótékony hatással bír, és már 2 nap alatt csökkentheti a koleszterinszintet.

Fotó: Unsplash

A vizsgálatban részt vevő önkénteseknél a pozitív hatások még hat hét elteltével is mérhetők voltak, akkor is, amikor visszatértek a megszokott étrendjükhöz.

A kutatók, a német Bonn Egyetem szakemberei, 32 felnőttet vontak be a vizsgálatba, akik mindannyian valamilyen metabolikus szindrómában szenvedtek – tehát többek között túlsúllyal, magas vérnyomással és emelkedett vércukorszinttel küzdöttek. A résztvevőket két csoportra osztották: az egyik csoport kalóriadeficitben naponta háromszor zabkását fogyasztott két napon keresztül, a másik csoport hasonlóan kalóriadeficites diétát tartott, ugyanakkor zab nélkül.

Az eredmények lenyűgözőek voltak: a zab alapú reggeli fogyasztói körében az LDL-koleszterin szintje átlagosan 10 százalékkal csökkent mindössze 48 óra alatt.

Emellett átlagosan 2 kilogrammot fogytak, és a vérnyomásuk is csökkent némileg.

A kutatók szerint a hatás annak köszönhető, hogy a zabkása fogyasztása megváltoztatja a bélflórát: bizonyos baktériumok megszaporodnak, amelyek a zab emésztése során olyan anyagokat termelnek, amelyek pozitívan befolyásolják a koleszterin anyagcserét.

A vizsgálat eredményei rámutatnak, hogy a nagy mennyiségű zabkása rövid távú, kalóriakorlátozással kombinált fogyasztása jelentősebb hatást gyakorol a koleszterinszintre, mint kisebb adagok rendszeres fogyasztása.

