Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a béketárgyalások részeként már nemcsak a tűzszünetről és a biztonsági kérdésekről egyeztetnek, hanem a háború egyik legkényesebb témájáról is.

Zelenszkij bejelentést tett a háború lezárásáról – erre senki sem számított

Fotó: Gian Ehrenzeller / MTI/EPA/Keystone

Az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével zajló tárgyalásokat az Egyesült Arab Emírségekben tartják.

Az ukrán államfő a Novosti.live közvetítése szerint úgy fogalmazott: a háromoldalú formátum lehetőséget ad arra, hogy a felek konkrét elképzeléseket vessenek fel egymásnak. Mint mondta, ezek az egyeztetések elsősorban az ország keleti részéről szólnak, és egyértelműen területi kérdéseket érintenek.

Zelenszkij hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre semmilyen végleges döntés nem született, és nincs elfogadott megállapodás a keleti területek jövőjéről. Nyilatkozata mégis fordulópontot jelezhet, mivel korábban az ukrán vezetés következetesen elutasította, hogy a megszállt régiók státusza tárgyalási alap legyen Oroszországgal.

A tárgyalások jelentőségét növeli az amerikai részvétel, amely új szintre emeli a diplomáciai egyeztetéseket a háború lezárásáról. Elemzők szerint Washington jelenléte nemcsak politikai súlyt ad a folyamatnak, hanem garanciát is jelenthet arra, hogy a területi kérdések nem kizárólag kétoldalú nyomásgyakorlás keretében kerülnek napirendre.

A háború legérzékenyebb pontja továbbra is a megszállt térségek sorsa, amely nemcsak katonai, hanem hosszú távú politikai következményekkel is jár Ukrajna számára. A most bejelentett területi tárgyalások ezért olyan folyamat kezdetét jelezhetik, amely alapvetően befolyásolhatja a konfliktus jövőjét és a térség biztonsági berendezkedését.