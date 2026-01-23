Hírlevél
Rendkívüli

Zelenszkij nem örül: elképesztő titkok derültek ki a béketárgyalásról

1 órája
Fordulóponthoz érhetett az ukrajnai konfliktus: Zelenszkij szerint az Emirátusokban zajló egyeztetéseken már a háború befejezésének konkrét feltételei kerültek szóba.
Volodimir Zelenszkij közölte, hogy az Abu-Dzabiban zajló tárgyalásokon már a konfliktus lezárásának konkrét paramétereit vitatják meg.

Zelenszkij elnök Fotó: Elnöki hivatal sajtószolgálata / MTI/EPA

Zelenszkij kimondta: már a háború végéről tárgyalnak Abu-Dzabiban

Szinte minden órában jelentést kapok az ukrán képviselőktől, akik jelenleg az Emirátusokban tartózkodnak. Ma ukrán, amerikai és orosz delegációk is ott vannak, már sor került egyeztetésre. A háború lezárásának feltételeiről beszélnek

mondta Zelenszkij a Telegram-csatornáján közzétett videóüzenetében.

Pénteken Abu-Dzabiban ülésezett először az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével létrehozott háromoldalú munkacsoport, amely biztonsági kérdésekkel foglalkozik. A tárgyalások folytatását szombatra ütemezték.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója elmondta, hogy az orosz delegációban a védelmi minisztérium vezető tisztségviselői vesznek részt, élükön Igor Kosztyukov admirálissal, a vezérkar főcsoportfőnökével.

 

