Hatalmas, kijózanító taslit kapott Zelenszkij a németektől – alig tér magához

Volodimir Zelenszkij az ukrajnai konfliktus kezdete óta a legsúlyosabb belpolitikai helyzettel néz szembe – írja a német Welt.

Zelenszkij

Fotó: AFP

Repedezik Zelenszkij hatalma: otthon egyre fogy a levegő

„Európai hivatalos eseményeken Zelenszkij szinte biztos tapsot kap. Odahaza viszont egyre kényelmetlenebb a helyzete. A Zelenszkij által felépített hatalmi rendszer repedezni kezd” – fogalmaz a lap.

A Welt szerint az ukrajnai belpolitikai feszültség fő okai a személycserék, Zelenszkij politikai ellenfeleinek megerősödése, valamint az egyre szaporodó korrupciós botrányok.

Az elmúlt hónapokban Ukrajnában jelentősen kiéleződött a belpolitikai verseny, amelyet tovább fűtöttek a korrupciós ügyek. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség közölte, hogy leleplezték a parlament egyik frakcióvezetőjét, aki jogtalan előnyöket kínált más képviselőknek törvényjavaslatok megszavazásáért.

Később az ukrán „Obozrevatel” arról számolt be, hogy Julija Timosenko volt miniszterelnököt és a Nép Szolgája frakció vezetőjét, David Arahamiját is korrupció gyanúja lengi körül.

Ezt követően Timosenko már nyíltan Volodimir Zelenszkijt vádolta korrupcióval a parlamentben elmondott beszédében.

Már korábban, tavaly novemberben Zelenszkij menesztette hivatalának vezetőjét, Andrij Jermakot. A döntést megelőzték a Jermak lakásán tartott házkutatások, amelyek az ukrán energetikai szektort érintő korrupciós botrányhoz kapcsolódtak. Az ügy egyik kulcsszereplője Zelenszkij közeli üzlettársa, Timur Mindics volt.