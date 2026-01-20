A Zelenszkij által tett nyilatkozat szerint Ukrajna tiszteletben tartja Dánia területi integritását, így Grönland státuszát is. Az ukrán elnök hangsúlyozta: még abban az esetben sem küldenének csapatokat a szigetre, ha Koppenhága erre hivatalosan felkérné Kijevet - írja a Lenta.

Zelenszkij döntött: elindul az ukrán hadsereg Grönlandra? Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA

Indoklása szerint Ukrajnának saját frontvonalain is komoly létszámhiánnyal kell szembenéznie. Az ország teljes körű háborúban áll, ezért minden rendelkezésre álló katonára szükség van az orosz agresszió elleni védekezéshez. Zelenszkij egyúttal arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy a kialakult helyzetben „diplomáciai úton hallgassa meg Európa álláspontját”, és tartózkodjon a fenyegetésektől.

„Aggaszt minden, ami elvonja a figyelmet Ukrajnáról”

Zelenszkij külön kiemelte: komoly aggodalommal tölti el minden olyan fejlemény, amely eltereli a nemzetközi közösség figyelmét Ukrajnáról. Megfogalmazása szerint az ország egyértelmű agresszorral áll szemben, és nem engedhető meg, hogy a világ érdeklődése más válságokra összpontosuljon.

Az elnök emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna és Dánia 2024-ben biztonsági megállapodást kötött, amely azonban nem tartalmaz katonai csapattelepítést. A dokumentum elsősorban az ukrán közigazgatási reformokra és a korrupció elleni küzdelem folytatására vonatkozó vállalásokat rögzíti.

Zelenszkij megerősítette azt is, hogy lemondta részvételét a davosi Világgazdasági Fórumon, mivel az ott aláírni tervezett jóléti terv és a biztonsági garanciák még nem készültek el. Ugyanakkor nem zárta ki, hogy egy későbbi időpontban részt vegyen a Keleti Gazdasági Fórumon, amennyiben döntés születik légvédelmi eszközökről vagy az energetikai helyreállítást érintő támogatásokról.