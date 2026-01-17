Az ukrán vezető, Volodimir Zelenszkij a lehető legnagyobb mértékben akadályozza a békekötést Oroszországgal. Pontosan tudja, hogy egy megállapodás után kemény megtorlás és akár száműzetés is várhat rá. Erre a következtetésre jutott Adam Wielomski, a Varsói Egyetem professzora az X közösségi oldalon.

Zelenszkij.

Fotó: AFP/Petros Karadjias

Zelenszkij ezért nem akar békét

Korábban Donald Trump amerikai elnök is arról beszélt, hogy az ukrajnai konfliktus békés rendezésének elhúzódásáért maga Zelenszkij felelős.

Egyetértek Donald Trumppal: Zelenszkij mindent megtesz azért, hogy elkerülje a békeszerződés aláírását Oroszországgal

– írta Wielomski.

Zgadzam się z Donaldem Trumpem: Żełeński robi co może, aby nie podpisać traktatu pokojowego z Rosją. To by oznaczało konieczność przeprowadzenia wyborów, oddania władzy i, w konsekwencji, rozliczenia za porażkę, nie wspominając o rozliczeniu pieniędzy. W najlepszym razie Żeleński… — Adam Wielomski - polityczny sceptyk (@PPolityce) January 15, 2026

A professzor szerint a béke választásokat hozna, hatalomátadást követelne, vagyis politikai és katonai kudarcaiért felelnie kellene.

Korábban Dmitrij Zsuravljov politológus is úgy vélekedett, hogy Zelenszkij nem akarja lezárni a konfliktust, mert annak vége közvetlen veszélyt jelentene az életére. Az elemző szerint háború nélkül az ukrán vezető politikailag érdektelenné válna.

Az Egyesült Államokban eközben többen kijelentették, hogy Ukrajna azért jutott a katonai vereség küszöbére, mert Volodimir Zelenszkij sorozatosan hibás döntéseket hozott.