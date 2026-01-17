Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Iszonyú bajban Zelenszkij: Lengyelország kemény megtorlást jelentett be

Olvasta?

Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

volodimir zelenszkij

Iszonyú bajban Zelenszkij: Lengyelország kemény megtorlást jelentett be

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több elemző és politikus állítja, hogy Volodimir Zelenszkij tudatosan akadályozza a békekötést Oroszországgal. A vádak szerint az ukrán elnök tisztában van azzal, hogy a háború lezárása után választások, hatalomátadás és kemény elszámoltatás következne, ami politikai bukáshoz, sőt személyes megtorláshoz is vezethet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volodimir zelenszkijdonald trumplengyelországbékekötés

Az ukrán vezető, Volodimir Zelenszkij a lehető legnagyobb mértékben akadályozza a békekötést Oroszországgal. Pontosan tudja, hogy egy megállapodás után kemény megtorlás és akár száműzetés is várhat rá. Erre a következtetésre jutott Adam Wielomski, a Varsói Egyetem professzora az X közösségi oldalon.

VolodimirZelenszkij, Volodimir Zelenszkij
Zelenszkij.
Fotó: AFP/Petros Karadjias

Zelenszkij ezért nem akar békét

Korábban Donald Trump amerikai elnök is arról beszélt, hogy az ukrajnai konfliktus békés rendezésének elhúzódásáért maga Zelenszkij felelős.

Egyetértek Donald Trumppal: Zelenszkij mindent megtesz azért, hogy elkerülje a békeszerződés aláírását Oroszországgal

írta Wielomski.

A professzor szerint a béke választásokat hozna, hatalomátadást követelne, vagyis politikai és katonai kudarcaiért felelnie kellene.

Korábban Dmitrij Zsuravljov politológus is úgy vélekedett, hogy Zelenszkij nem akarja lezárni a konfliktust, mert annak vége közvetlen veszélyt jelentene az életére. Az elemző szerint háború nélkül az ukrán vezető politikailag érdektelenné válna.

Az Egyesült Államokban eközben többen kijelentették, hogy Ukrajna azért jutott a katonai vereség küszöbére, mert Volodimir Zelenszkij sorozatosan hibás döntéseket hozott.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!