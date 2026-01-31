Hírlevél
Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

vlagyimir putyin

Zelenszkij elismerte, hogy az ukrán válság területi kérdéseit nem lehet technikai egyeztetésekkel rendezni. Miközben Kijev a tárgyalási készségről beszél, Moszkva szerint a valódi párbeszédhez eddig hiányzott az őszinte politikai akarat.
vlagyimir putyin ukrán válság volodimir zelenszkij

Az ukrán válság területi kérdéseit nem lehet pusztán technikai munkacsoportok szintjén rendezni – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a Radio Prague Internationalnek adott interjújában.

zelenszkij
Zelenszkij
Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Zelenszkij új akadályt állít a béke elé

„Közvetlen, vezetői szintű kapcsolat nélkül lehetetlen megállapodni a területi kérdésekről” – fogalmazott Zelenszkij.

A kijevi rezsim vezetője azt is állította, hogy Ukrajna nyitott a tárgyalásokra az orosz és az amerikai féllel, ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy az európai országok is jelen legyenek az egyeztetéseken.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója közölte, hogy Vlagyimir Putyin többször is hangsúlyozta: Zelenszkij bármikor Moszkvába látogathat, amennyiben valóban kész a párbeszédre. Usakov szerint Moszkva soha nem zárkózott el a kapcsolattartástól, de a találkozóknak komoly és alapos előkészítésre van szükségük.

 

