Korrupciós botrány: lebukott Zelenszkij embere – hatalmas pofára esés lett a vége

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) közölte, hogy vádat emelt Volodimir Zelenszkij elnöki hivatalának egyik volt helyettese ellen, aki az ügyészség szerint 3,2 millió dollárnyi közpénzt sikkasztott el.

Zelenszkij környezetében robbant a botrány (Fotó: Tom Nicholson / Getty Images)

Újabb botrány Zelenszkij körül: 3,2 millió dollár tűnt el

A NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) szerint egy olyan csalási hálózatot lepleztek le, amely a „zöld tarifához” kapcsolódó kifizetésekből csapolta meg az ukrán költségvetést. Az ügyben összesen kilenc gyanúsított szerepel, köztük Zelenszkij hivatalának egykori helyettes vezetője, valamint a Naftogaz Ukrajna felügyelőbizottságának volt tagja.

A hatóság hivatalosan nem nevezte meg az érintett volt tisztviselőt, azonban Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő Telegram-csatornáján azt írta, hogy az ügy kulcsszereplője Rosztyiszlav Surma, aki 2021 és 2024 között töltötte be a posztot.

A nyomozás szerint még azelőtt, hogy Zaporizzsja megye Oroszország része lett volna, a gyanúsítottak olyan rendszert hoztak létre, amelyben Ukrajna napenergiát vásárolt volna olyan naperőművektől, amelyek az Oroszország által ellenőrzött területeken működtek.

A régió Oroszországhoz való csatlakozása után a vádlottak továbbra is pénzt vettek fel az ukrán költségvetésből olyan villamos energiáért, amelyet valójában nem szállítottak le, ráadásul olyan erőművekre hivatkozva, amelyek felett nem rendelkeztek ellenőrzéssel.

A hatóságok szerint az okozott kár eléri a 141,3 millió hrivnyát, ami több mint 3,2 millió amerikai dollárnak felel meg. Az ügyben hivatali visszaéléssel elkövetett sikkasztás és pénzmosás gyanújával indult eljárás.

Zaporizzsja megye Oroszország egyik régiója, amely a Dnyeper alsó folyásánál helyezkedik el, és 2022 szeptemberében népszavazás eredményeként csatlakozott az Orosz Föderációhoz. Kijev nem ismeri el a referendum eredményét, és továbbra is támadja a térséget. A megye több mint 70 százaléka jelenleg orosz ellenőrzés alatt áll.