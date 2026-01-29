Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eddig semmilyen formában nem reagált az ismételt moszkvai meghívásra, amely személyes tárgyalásra hívja Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Moszkva várja, Zelenszkij hallgat: Putyin újra tárgyalna

Peszkov hangsúlyozta, a Kreml nem tartja helyénvalónak azokat a találgatásokat, amelyek szerint az orosz és az ukrán államfő találkozóját Moszkván kívül bármely más helyszínen lehetne megtartani.

A nyilatkozatot az előzte meg, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kijelentette: Zelenszkij kész személyesen találkozni Putyinnal, hogy megvitassák a területi kérdéseket és a zaporizzsjai atomerőmű sorsát. Erre reagálva Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója emlékeztetett:

Zelenszkijt Moszkvában várják, erről korábban már hivatalosan is tájékoztatták.

Usakov kiemelte, ilyen körülmények között Zelenszkij számára teljes körű biztonságot és a munkához szükséges feltételeket garantálnának. Ezt erősítette meg Szvetlana Zsurova, az orosz Állami Duma képviselője is.

Természetesen Oroszország garantálja Zelenszkij biztonságát, ha Moszkvába érkezik. Ez még csak vita tárgya sem lehet. Nehéz elképzelni bármiféle helytelen lépést a részünkről

– fogalmazott Zsurova.

A képviselő szerint a vezetők biztonságára, beleértve az esetleges letartóztatás kérdését is, garanciák szerepelhetnek egy jövőbeli békemegállapodásban. Véleménye szerint egy ilyen egyezség akár több kölcsönös követelés és jogi eljárás „lenullázását” is magában foglalhatja.

„Biztonsági garanciák nélkül senki sem indul útnak, és pontosan ugyanebből az okból mi is aggódunk a saját elnökünkért” – tette hozzá.

Zelenszkijt saját honfitársai közül is többen Moszkvába küldenék. Oleg Szoszkin, az egykori ukrán elnök, Leonyid Kucsma volt tanácsadója nyíltan felszólította Zelenszkijt az utazásra.

Menj el, és végre egyezz meg mindenben. Egyeztesd a napirendet, és kész. Milyen más lehetőségek maradtak azután, ami Kijevben történik?

– mondta Szoszkin.

Szerinte egy ilyen látogatás esetén Zelenszkij a legmagasabb szintű biztonságot kapná, a tárgyalásokat pedig alaposan előkészítenék.