Volodimir Zelenszkij visszautasította, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami egyértelmű lépés a konfliktus további elhúzása felé – jelentette ki a RIA Novosztyinak Leonyid Ivlev, a krími régiót képviselő állami duma képviselője, nyugalmazott vezérőrnagy.

Zelenszkij ezért nem tárgyal Putyinnal Fotó: Laurent Gillieron / MTI/EPA/Keystone

Zelenszkij ezért nem tárgyal Putyinnal

Korábban Zelenszkij elutasította az orosz fél javaslatát egy moszkvai találkozóra Putyinnal.

Ivlev szerint Zelenszkij szokásos nyilatkozatot tett, amelynek célja a háború folytatása az utolsó ukránig. A fegyveres konfliktus fenntartása érdekében nem hajlandó találkozni Putyinnal sem Moszkvában, sem Fehéroroszországban, nem felelnek meg számára az újabb tárgyalások Abu-Dzabiban sem, és azok elhalasztására, illetve meghiúsítására játszik.

A képviselő hangsúlyozta, Zelenszkijnek nincs mondanivalója a tárgyalóasztalnál azon kívül, hogy a terror folytatására buzdítson az orosz lakosság ellen.

Az ukrán népnek sincs mást mondanivalója, mint hogy haljanak meg a nyugat-európai hadiipari komplexum óriási profitjáért, amely megszállott tempóban szállítja a fegyvereket az ukrán fegyveres erőknek

– fogalmazott Ivlev.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója elmondta, Putyin többször is hangsúlyozta, hogy Zelenszkij bármikor Moszkvába utazhat, ha valóban kész a párbeszédre. Usakov szerint Oroszország soha nem zárkózott el a kapcsolattartástól Zelenszkijjel, ugyanakkor a tárgyalásoknak alapos előkészítésre van szükségük.