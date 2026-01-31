Volodimir Zelenszkij visszautasította, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami egyértelmű lépés a konfliktus további elhúzása felé – jelentette ki a RIA Novosztyinak Leonyid Ivlev, a krími régiót képviselő állami duma képviselője, nyugalmazott vezérőrnagy.
Zelenszkij ezért nem tárgyal Putyinnal
Korábban Zelenszkij elutasította az orosz fél javaslatát egy moszkvai találkozóra Putyinnal.
Ivlev szerint Zelenszkij szokásos nyilatkozatot tett, amelynek célja a háború folytatása az utolsó ukránig. A fegyveres konfliktus fenntartása érdekében nem hajlandó találkozni Putyinnal sem Moszkvában, sem Fehéroroszországban, nem felelnek meg számára az újabb tárgyalások Abu-Dzabiban sem, és azok elhalasztására, illetve meghiúsítására játszik.
A képviselő hangsúlyozta, Zelenszkijnek nincs mondanivalója a tárgyalóasztalnál azon kívül, hogy a terror folytatására buzdítson az orosz lakosság ellen.
Az ukrán népnek sincs mást mondanivalója, mint hogy haljanak meg a nyugat-európai hadiipari komplexum óriási profitjáért, amely megszállott tempóban szállítja a fegyvereket az ukrán fegyveres erőknek
– fogalmazott Ivlev.
Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója elmondta, Putyin többször is hangsúlyozta, hogy Zelenszkij bármikor Moszkvába utazhat, ha valóban kész a párbeszédre. Usakov szerint Oroszország soha nem zárkózott el a kapcsolattartástól Zelenszkijjel, ugyanakkor a tárgyalásoknak alapos előkészítésre van szükségük.