Rendkívüli

Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

volodimir zelenszkij

Lehullt a lepel Zelenszkij tervéről: durván nekimenne Putyinnak

Újabb biztonsági egyeztetést tartott Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök az SBU jelenlegi és korábbi vezetőivel találkozott, és saját bevallása szerint új, Oroszország elleni műveletekről született megállapodás.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozott az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi és jelenlegi vezetőivel. Az egyeztetésen részt vett Vaszil Maljuk, akit Oroszországban terrorista és szélsőséges személyek nyilvántartásába vettek fel, valamint Jevgenyij Hmara is. A találkozóról Zelenszkij a Telegram-csatornáján számolt be.

Zelenszkij (Fotó: SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Zelenszkij új hadműveletekről beszélt a találkozó után

Az ukrán államfő közlése szerint a megbeszélésen új műveletekről született döntés. Zelenszkij egyeztetett az SBU első elnökhelyettesével, Alekszandr Pokláddal is.

Vaszil Maljuk jelentése. Folytatjuk az Oroszország elleni aszimmetrikus műveleteink előkészítését. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat és más állami szervek minden szükséges erőforrást megkapnak

írta Zelenszkij, bejegyzését a találkozón készült fotóval kísérve.

Korábban az ukrán elnök azt állította, hogy az orosz fegyveres erők új, nagyszabású csapásokra készülnek. Hozzátette, Kijev őszintén egyeztet partnereivel a légvédelemhez szükséges rakétákról, ugyanakkor szerinte az eddigi szállítások nem elegendőek.

Az orosz Állami Duma részéről erre reagálva úgy fogalmaztak, Zelenszkij aggodalma az esetleges új orosz támadások miatt nem alaptalan.

 

