Brutális tankok érkeztek az orosz-ukrán frontvonalra

Nagyon rossz hírt kapott Volodimir Zelenszkij, az oroszok bevetik új csodafegyverüket a fronton, Oroszország legmodernebb harckocsijait, a T‑90M tankokat, az úgynevezett Proryv (Áttörés) modelleket.

Ezek miatt a T‑90M új orosz tankok miatt fáj Zelenszkij feje

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Az Uralvagonzavod vállalat közleménye szerint az új harckocsik a legújabb fejlesztéseket kapták: korszerű tűzvezető rendszerek, elektronikai hadviselési képességek és megerősített páncélzat teszi ezeket a gépeket az orosz hadsereg legkomolyabb fegyverévé – írja a VG. A Proryv harckocsik érkezése egyben azt is jelzi, hogy Moszkva minden eszközzel kész folytatni a háborút, és a páncélos képességeket prioritásként kezeli.

Komoly kihívás előtt Zelenszkij

Az oroszok pontos darabszámot árultak el, a cég csupán azt közölte, hogy ezzel az év végére az összes szerződéses kötelezettséget teljesítette.

A T‑90M-ek a harcokban kulcsfontosságú szerepet játszhatnak, és a fronton szolgáló alakulatok számára jelentős erősítést jelentenek.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint a szállítmány újabb komoly kihívást jelent Kijev számára, miközben a fronton továbbra is heves harcok folynak. Az Origo is megírta, a hétvégén - az orosz hírügynökségek beszámolói szerint - súlyos veszteségeket szenvedett el az Ukrán Fegyveres Erők egyik, „Halálezredként” emlegetett alakulata a Szumi területen.