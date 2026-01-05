Hírlevél
Brutális tankok érkeztek az orosz-ukrán frontvonalra

volodimir zelenszkij

7 perce
Az ukrán frontra irányították Oroszország legmodernebb T‑90M harckocsijait, az úgynevezett Proryv (Áttörés) modelleket. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint a szállítmány újabb komoly kihívást jelent Kijev számára, miközben a fronton továbbra is heves harcok folynak.
volodimir zelenszkijorosz-ukrán háborúfrontoroszország

Nagyon rossz hírt kapott Volodimir Zelenszkij, az oroszok bevetik új csodafegyverüket a fronton, Oroszország legmodernebb harckocsijait, a T‑90M tankokat, az úgynevezett Proryv (Áttörés) modelleket.

Russian T-90M tanks drive through central Moscow during a rehearsal for the Victory Day parade where Russia will celebrate the 80th anniversary of the 1945 defeat of Nazi Germany, on May 3, 2025. Russia will mark "Victory Day" on May 9 with a huge military parade of troops and hardware on Red Square, presided over by President Vladimir Putin. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP), Zelenszkij
Ezek miatt a T‑90M új orosz tankok miatt fáj Zelenszkij feje
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Az Uralvagonzavod vállalat közleménye szerint az új harckocsik a legújabb fejlesztéseket kapták: korszerű tűzvezető rendszerek, elektronikai hadviselési képességek és megerősített páncélzat teszi ezeket a gépeket az orosz hadsereg legkomolyabb fegyverévé – írja a VG. A Proryv harckocsik érkezése egyben azt is jelzi, hogy Moszkva minden eszközzel kész folytatni a háborút, és a páncélos képességeket prioritásként kezeli.

Komoly kihívás előtt Zelenszkij

Az oroszok pontos darabszámot árultak el, a cég csupán azt közölte, hogy ezzel az év végére az összes szerződéses kötelezettséget teljesítette. 

A T‑90M-ek a harcokban kulcsfontosságú szerepet játszhatnak, és a fronton szolgáló alakulatok számára jelentős erősítést jelentenek. 

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint a szállítmány újabb komoly kihívást jelent Kijev számára, miközben a fronton továbbra is heves harcok folynak. Az Origo is megírta, a hétvégén - az orosz hírügynökségek beszámolói szerint - súlyos veszteségeket szenvedett el az Ukrán Fegyveres Erők egyik, „Halálezredként” emlegetett alakulata a Szumi területen.

 

 

