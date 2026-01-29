Hírlevél
vlagyimir putyin

Zelenszkij már vertyog is – reagált Trump szavaira

1 órája
Ukrajna elvárja, hogy végre legyen hajtva az a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett megállapodás, amelynek keretében Vlagyimir Putyin orosz államfő beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel - közölte csütörtökön este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.
vlagyimir putyinvolodimir zelenszkijdonald trump

„Fontos nyilatkozat az amerikai elnök részéről Kijev és más ukrán városok biztonságának szavatolásáról ebben a rendkívüli téli időszakban. Az áramellátás az élet alapja. Nagyra értékeljük partnereink erőfeszítéseit, amelyekkel segítenek nekünk életeket menteni. Köszönjük, Trump elnök! Küldöttségeink ezt az Egyesült Arab Emírségekben megvitatták. Várjuk a megállapodások végrehajtását. A feszültségcsökkentő lépések hozzájárulnak a háború befejezéséhez vezető valódi előrelépéshez” – írta angol nyelven Zelenszkij a mikroblogján.

zelenszkij
Zelenszkij. Fotó: Gian Ehrenzeller / MTI/EPA/Keystone

Zelenszkij sürgeti a Trump–Putyin megállapodás teljesítését

„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe” – mondta Trump kabinetjének csütörtöki ülésén.

 

