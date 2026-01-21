Zelenszkij annyira retteg Trumptól, hogy a szeme elé sem mer kerülni

Volodimir Zelenszkij végül úgy döntött, nem utazik el a davosi Világgazdasági Fórumra, mert tartott Donald Trump amerikai elnök kemény fogadtatásától – erről Alexander Mercouris brit katonai elemző beszélt saját YouTube-csatornáján.

Zelenszkij inkább el sem ment Davosba (Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA)

Ezért maradt távol Zelenszkij

Az elemző szerint Zelenszkij értesült arról, hogy Trump nyilvánosságra hozott egy Emmanuel Macron francia elnöktől érkezett, eredetileg bizalmas üzenetet. Ez komolyan elgondolkodtatta az ukrán vezetőt.

Mercouris úgy fogalmazott: ha Trump így bánt Macronnal, akkor Zelenszkij attól tarthatott, hogy vele még keményebben járna el.

A szakértő szerint egy államfő magánüzenetének közzététele nemcsak meglepő lépés, hanem egyértelmű politikai jelzés is volt Trump részéről, elsősorban azoknak, akik nyíltan kritizálják őt.

Ez Zelenszkijt is meglepte, és eszébe juttatta a Trump­pal folytatott korábbi, nem éppen kellemes tapasztalatait. Egy ilyen helyzetet nyilván nem akart újra átélni

– összegezte Mercouris.

Korábban az Axios újságírója, Barak Ravid egy ukrán tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Zelenszkij csak akkor utazott volna Davosba, ha ott személyes találkozóra kerül sor Donald Trumppal az Ukrajna újjáépítéséről szóló megállapodás aláírása érdekében. A Politico szerint azonban ilyen találkozót nem terveztek.