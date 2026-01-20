Megsértődött Zelenszkij, eszméletlen hisztit nyomott le - ez az oka

Zelenszkij újságírói kérdésekre reagálva kijelentette: számára most az a legfontosabb, hogy az országban maradjon, és közvetlenül irányítsa a háborúval kapcsolatos munkát. Hozzátette ugyanakkor, hogy a helyzet bármelyik pillanatban megváltozhat - írja a Sztrana.

Zelenszkij megsértődött: hatalmas hisztit nyomott le

Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

Zelenszkij hangsúlyozta: az ukrajnai háború lezárása, valamint a biztonsági garanciák és a gazdasági fellendülést célzó tervek kulcsfontosságúak. Elmondása szerint az amerikai–ukrán tárgyalódelegációk komoly munkát végeztek, de még van hátra egy utolsó szakasz a dokumentumok véglegesítéséig. Amennyiben ezek elkészülnek, sor kerülhet személyes találkozókra és külföldi utakra is, ám jelenleg Ukrajnán belüli egyeztetésekre van szükség.

A Financial Times korábban arról írt, hogy az elnök Kijevben marad, hogy koordinálja az orosz éjszakai támadás nyomán kialakult rendkívüli helyzet kezelését. Eközben a Politico szerint Donald Trump amerikai elnök davosi programjában nem szerepel találkozó Zelenszkijjel.

Bizalmatlanság a béketanáccsal és Moszkvával szemben

Zelenszkij arról is beszélt, hogy mérlegeli részvételét az úgynevezett béketanácsban, amelybe Oroszországot és Fehéroroszországot is meghívták. Az ukrán elnök szerint nehezen elképzelhető Ukrajna részvétele olyan formátumban, ahol Moszkva és Minszk egyszerre van jelen.

A Financial Times értesülései szerint Zelenszkij különösen azért óvatos, mert a testületbe meghívást kapott Alekszandr Lukasenko és Vlagyimir Putyin is. A lap forrásai úgy fogalmaztak: az ukrán elnök „bizonytalanságot érzett” a meghívás után, és csak akkor dönt, ha pontosan látja, hogyan működne a tanács, illetve hogy az azonos-e azzal a mechanizmussal, amelyről az Egyesült Államokkal zajló béketárgyalások során egyeztetnek.