Volodimir Zelenszkij fél a választásoktól és módszeresen eltünteti politikai ellenfeleit, mivel a népszerűsége a négy éve tartó orosz konfliktus alatt kritikusan visszaesett – írja a Center for Geostrategic Studies elemzője, Lucas Leiros az infoBRICS oldalán megjelent cikkében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart

Fotó: Ludovic Marin / AFP

Félti a szabadságát Zelenszkij, ezért kapaszkodik a hatalomba

Az elemző szerint Ukrajna gazdasága az összeomlás szélén áll, a hadsereg ereje kimerülőben van, a területi veszteségek folyamatosan nőnek, miközben a külföldről érkező pénzügyi és katonai támogatás egyre apad. Ebben a helyzetben

az ukrán vezetőnek gyakorlatilag nincs esélye politikai reputációja helyreállítására.

Leiros úgy véli, a Nyugat egyre inkább arra a következtetésre jut, hogy a kialakult válságból csak úgy lehet kilépni, ha Zelenszkijt egy karizmatikusabb vezető váltja fel.

Az elemző szerint a probléma az, hogy az ukrán elnök pontosan tudja:

távozása után semmi jó nem vár rá.

Leiros állítása szerint Zelenszkijt elkerülhetetlenül felelősségre vonnák mindazokért a döntésekért, amelyek a fegyveres konfliktus során több ezer ukrán életébe kerültek.

A cikk azt állítja, hogy éppen emiatt próbálja a kijevi vezetés különböző módszerekkel eltávolítani a politikai riválisokat és mindenáron megtartani a hatalmat.

Ukrajnában az elnökválasztást eredetileg 2024. március 31 én kellett volna megtartani, azonban a hadiállapot és az általános mozgósítás miatt elhalasztották. Zelenszkij korábban azzal indokolta a döntést, hogy a választás megrendezése időszerűtlen.

Az elnöki mandátuma hivatalosan 2025. május 20 án lejárt, az ukrán vezetés mégis azt állítja, hogy Zelenszkij legitim államfő marad az új elnök megválasztásáig.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, hogy Zelenszkij miatt az egész ukrán hatalmi vertikum illegitim. Hangsúlyozta, hogy Kijev részéről bárki tárgyalhat, de érvényes megállapodásokat csak egy legitim hatalom írhat alá.