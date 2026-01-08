Zelenszkij kinőtte a bakancsát, Putyin most méretre vágja?

Volodimir Zelenszkij felszólította az Egyesült Államokat, hogy hajtson végre katonai akciót Csecsenföldön, és fogja el a köztársaság vezetőjét, Ramzan Kadirovot, ahogy korábban Nicolás Madurót Venezuelában. Az ukrán elnök szerint ezzel Putyinnak is üzenetet küldenének.
Az ukrán elnök a Telegram-csatornáján nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok gyorsan lépett Maduróval szemben, és hasonló lépést kellene tenni Kadirov ellen is. „Gyorsan megtették Maduróval. Talán akkor Putyin meglátja és elgondolkodik” — mondta Zelenszkij, jelezve, hogy ezzel Washington komoly nyomást gyakorolhatna Moszkvára - írja a Gazeta.ru.
Zelenszkij továbbá kiemelte: „Ha így lehet bánni a diktátorokkal, az Egyesült Államok tudja, mi a következő lépés.” A politikus ezzel egyértelmű üzenetet küldött arról, hogy szerinte a nemzetközi közösségnek határozottan kell fellépnie Oroszország vezetőivel szemben.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!