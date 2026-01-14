Ő lett minden idők legjobban kereső filmsztárja

Zoe Saldaña hivatalosan is átvette a vezetést a filmes bevételi listán: filmjei világszerte összesen 15,46 milliárd dollárt (kb. 5 560 milliárd forint) hoztak eddig. A rekord azután született meg, hogy az Avatar: Tűz és Hamu több mint 1,2 milliárd dollárral (kb. 430 milliárd forint) növelte Saldaña összesített bevételét, amivel megelőzte Scarlett Johanssont –írja a The Guardian.

Zoe Saldaña az Avatar-filmek és a Marvel-univerzum sikereivel történelmi bevételi rekordot állított fel Hollywoodban.

Fotó: JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A számokat a The Numbers filmes adatbázis összesítései alapján közölték. A siker nem egyetlen filmnek köszönhető: Zoe Saldaña kulcsszerepet játszott az Avatar-univerzumban, a Marvel-filmekben Gamoraként, valamint a Star Trek-szériában és a Karib-tenger kalózai első részében is.

Hogyan lett Zoe Saldaña minden idők legnagyobb bevételt hozó színésze?

Zoe Saldaña rekordját elsősorban az Avatar-filmek és a Marvel-univerzum hozta meg. Az Avatar-széria részei önmagukban több milliárd dollárt termeltek, míg A galaxis őrzői és a Bosszúállók filmek globális kasszasikerei tovább növelték az összbevételt.

Scarlett Johansson csúcsa rövid életű volt

A ranglista élén korábban Scarlett Johansson állt, miután a Jurassic World: Újjászületés 869 millió dollárt (kb. 313 milliárd forint) hozott világszerte. Johansson szintén több Marvel-filmben szerepelt, de Saldaña új Avatar-filmje végül megelőzte őt az összesített listán.

Az Avatar: Tűz és Hamu ugyan a franchise korábbi részeihez képest lassabban indult, de decemberi bemutatója óta stabilan tartja az első helyet az észak-amerikai mozikban.

Oscar, sorozatok és a jövő

2024-ben Zoe Saldaña elnyerte a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat a Netflix Emilia Pérez című bűnügyi musicaljéért. Jelenleg a Lioness akciódráma új évadán dolgozik, miközben az Avatar-univerzum jövője továbbra is nyitott kérdés.

Az Avatar rendezője, James Cameron korábban úgy nyilatkozott: ha a 4. és 5. rész nem készülne el, nyilvánosan elmondaná, milyen terveik voltak a történet folytatására.

Ezek a hollywoodi sztárok keresték a legtöbbet 2023-ban

Kik vannak még az élmezőnyben?

A toplistán Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. és Chris Pratt követik Saldañát és Johanssont, szintén főként Marvel-filmeknek köszönhetően.

Azok közül, akik nem szerepeltek Marvel-produkciókban, Tom Cruise, Vin Diesel, Dwayne Johnson és Tom Hanks számítanak a legnagyobb bevételt termelő színészeknek.

Zoe Saldañaról készült szexi galériánkat megtekintheti itt.

Zoe Saldana ruhája annyira felszaladt, hogy a net szerint valami NAGYON hiányzott alóla

Új fotók kerültek elő Zoe Saldana merész ruhájáról, amelyek villámgyorsan körbejárták az internetet. Zoe Saldana neve azért került a trendek közé, mert a rajongók szerint a ruha alatt valami nagyon hiányzott.