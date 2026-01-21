Ez az alattomos betegség több embert érinthet, mint gondolnánk – a legtöbben túl későn veszik észre

A zöldhályog egyre súlyosabb egészségügyi problémává válik világszerte, miközben sok érintett nem is tud a betegségéről. Szakértők szerint ez a „csendes járvány” alattomosan, észrevétlenül károsítja a látást, de időben felismerve a súlyos látásvesztés megelőzhető – írja a Daily Mail.

A zöldhályog korai felismerése megelőzheti a súlyos látásvesztést (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Miért olyan veszélyes a zöldhályog, ha hosszú ideig tünetmentes marad?

A zöldhályog akkor alakul ki, amikor a szem belső nyomása megnő, és károsítja a látóideget, amely az agyba továbbítja a vizuális információkat. A betegség különösen alattomos, mert korai szakaszában gyakran nem okoz panaszt, így sok beteg csak akkor szembesül vele, amikor a látáskárosodás már visszafordíthatatlan. A szakértők szerint a glaukómás esetek több mint fele diagnosztizálatlan, pedig a későn felismert zöldhályog gyakran vaksághoz vezet.

Miért életbevágó a zöldhályog korai diagnózisa?

A zöldhályog korai diagnózisa kulcsfontosságú: a korai felismerés és a megfelelő kezelés lassíthatja a betegség előrehaladását, így megelőzhető a súlyos látásvesztés. A kutatók szerint még a fejlett egészségügyi rendszerekben is sok beteg túl későn kerül orvoshoz, ami megelőzhető vaksághoz vezet. Ezért különösen fontos a rendszeres szemvizsgálat, főleg 50 év felett, valamint azoknál, akiknél kockázati tényezők állnak fenn.

Mit tehetünk a látásunk megőrzéséért?

A szakértők egyértelműen a szűrések erősítését és a lakosság tájékoztatását sürgetik. Bár a zöldhályog nem gyógyítható, szemcseppekkel, lézeres kezeléssel vagy műtéttel hatékonyan kordában tartható. Az időben felismert betegség jelentősen javítja az életminőséget.

