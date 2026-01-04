Ezek a tünetek súlyos betegséget jeleznek elő

Hírlevél
Az egészségtelen táplálkozás vagy túlzott alkoholfogyasztás gyorsan károsíthatja a májat, és komoly betegségeket okozhat. Bár a májproblémák sokáig tünetmentesek maradnak, vannak jelek, amelyek az előrehaladott állapotokra, zsírmájra figyelmeztetnek.
A zsírmáj gyakran hosszú ideig rejtve marad, de a lenti tünetek segíthetnek a korai felismerésben. Az időben elkezdett életmódváltással – egészséges táplálkozás, rendszeres mozgás, alkohol kerülése – a máj állapota jelentősen javítható, és a betegség visszafordítható – írja a Focus.de

Öt tünet, ami zsírmájra utalhat: 

Étvágytalanság és testsúlyváltozás 

A túlzott cukor-, gyorsétel- és finomított szénhidrátfogyasztás, valamint a mozgáshiány a zsírmáj kialakulásának egyik leggyakoribb oka. Ugyanakkor nem csak a túlsúly, hanem a fehérjeszegény diéták, a szigorú böjt vagy a hirtelen fogyás is kiválthat zsírmájat. 

Nyomásérzés a has felső részén 

A kezdeti szakaszban a zsírmáj szinte észrevehetetlen, de ha a máj megduzzad, a kötőszövetes tok érzékeny idegvégződései fájdalmat vagy teltségérzetet okozhatnak a jobb bordaív alatt. Előrehaladott állapotban puffadás és hasmenés is előfordulhat. 

Állandó fáradtság és kimerültség 

Alvászavarok, állandó fáradtság, motiválatlanság vagy koncentrációs problémák nem közvetlenül utalnak májbetegségre, de gyakori tünetként jelentkezhetnek. 

Szem, széklet és vizelet elszíneződése 

A sárgás szemfehérje (sárgaság) egyértelmű figyelmeztető jel, amely akut vírusos hepatitisre vagy előrehaladott májcirrózisra utalhat. A változások oka a bilirubin felhalmozódása. 

Emésztési panaszok és hasi figyelmeztetések 

Puffadás, teltségérzet, hasi fájdalom, vízfelhalmozódás a hasban, a köldök körüli kitüremkedő vénák, valamint gyakori véraláfutások mind a zsírmáj előrehaladott jelei lehetnek. 

