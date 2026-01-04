Ezek a tünetek súlyos betegséget jeleznek elő

A zsírmáj gyakran hosszú ideig rejtve marad, de a lenti tünetek segíthetnek a korai felismerésben. Az időben elkezdett életmódváltással – egészséges táplálkozás, rendszeres mozgás, alkohol kerülése – a máj állapota jelentősen javítható, és a betegség visszafordítható – írja a Focus.de.

A zsírmáj sokáig észrevétlen maradhat, ha nem figyel ezekre a tünetekre Fotó: Unsplash

Öt tünet, ami zsírmájra utalhat:

Étvágytalanság és testsúlyváltozás

A túlzott cukor-, gyorsétel- és finomított szénhidrátfogyasztás, valamint a mozgáshiány a zsírmáj kialakulásának egyik leggyakoribb oka. Ugyanakkor nem csak a túlsúly, hanem a fehérjeszegény diéták, a szigorú böjt vagy a hirtelen fogyás is kiválthat zsírmájat.

Nyomásérzés a has felső részén

A kezdeti szakaszban a zsírmáj szinte észrevehetetlen, de ha a máj megduzzad, a kötőszövetes tok érzékeny idegvégződései fájdalmat vagy teltségérzetet okozhatnak a jobb bordaív alatt. Előrehaladott állapotban puffadás és hasmenés is előfordulhat.

Állandó fáradtság és kimerültség

Alvászavarok, állandó fáradtság, motiválatlanság vagy koncentrációs problémák nem közvetlenül utalnak májbetegségre, de gyakori tünetként jelentkezhetnek.

Szem, széklet és vizelet elszíneződése

A sárgás szemfehérje (sárgaság) egyértelmű figyelmeztető jel, amely akut vírusos hepatitisre vagy előrehaladott májcirrózisra utalhat. A változások oka a bilirubin felhalmozódása.

Emésztési panaszok és hasi figyelmeztetések

Puffadás, teltségérzet, hasi fájdalom, vízfelhalmozódás a hasban, a köldök körüli kitüremkedő vénák, valamint gyakori véraláfutások mind a zsírmáj előrehaladott jelei lehetnek.

