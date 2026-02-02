Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel övön aluli ütése: elzárják az orosz földgázcsapokat

Olvasta?

Ursula von der Leyen ígéretet tett Zelenszkijnek – a háborút szolgálja

pillanat

Egy este, amit nem felejt el a zeneipar — a 2026-os Grammy legvadabb jelenetei

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2026-os Grammy-gála nemcsak a díjakról szólt — volt itt kínos baki, meglepő villantás és olyan jelenet, amit a közösségi média azonnal szétszedett. A 2026-os Grammy-gála pillanatai egyszerre voltak viccesek, sokkolók és emlékezetesek. Íme a legvadabb jelenetek rangsorolva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pillanatGrammy-gála 2026botrány

Lady Gaga és Bad Bunny egy teljesen spontán, de annál viccesebb pillanatot hoztak. Bad Bunny épp élete egyik legjobb estéjét élte, miután megnyerte az Év Albuma díjat, amikor Lady Gaga hátulról megérintette — a rapper szó szerint összerezzent. A kamera mindent rögzített, az internet pedig azonnal rárepült – írja a TheTab.

Egy este, három sokkoló jelenet: a 2026-os Grammy-gála nem a díjak miatt marad emlékezetes.
Egy este, három sokkoló jelenet: a 2026-os Grammy-gála nem a díjak miatt marad emlékezetes Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elszólás, titkos ölelés és alsónadrág — így csúszott szét a 2026-os Grammy-gála

3. Cher rossz győztest jelentett be

Amikor Cher lépett színpadra, senki nem számított bakira.


Az Év Felvétele díjnál azonban tévedésből egy több mint húsz éve elhunyt legendát nevezett meg győztesként. Pár másodperces döbbent csend után javította magát, és végül Kendrick Lamar kapta meg az elismerést — ezzel történelmet is írt.

2. Billie Eilish nyilvánosan felvállalta a párját?

A pletykák hónapok óta keringenek, de most mintha minden összeállt volna.


Billie Eilish a díja átvétele után egyértelműen Nat Wolff felé fordult, és egy meghitt öleléssel ünnepelték a pillanatot. Bár egyikük sem beszélt eddig nyíltan a kapcsolatukról, sokak szerint ez volt az első alkalom, amikor a nyilvánosság előtt is felvállalták egymást.

1. Justin Bieber alsóneműben lépett színpadra

Ez volt az este legmegosztóbb pillanata.


Justin Bieber elegáns öltönyben érkezett, majd a fellépésére már csak boxerben és zokniban tért vissza. Bár volt „művészi magyarázat” a döntés mögött, a nézők többsége csak annyit kérdezett: mi történt itt pontosan?

A Grammy-gála legszebb ruhái — elképesztő, mennyire dögösek voltak idén a sztárok

A vörös szőnyegen idén is egymást érték a nagy divatpillanatok, a merész választások és az időtlen elegancia. A Grammy-gála legszebb ruhái között világsztárok ikonikus szettjei, különleges részletek és olyan megjelenések sorakoznak, amelyek még a gála után is uralják a divatról szóló beszélgetéseket.

A Grammy-díjátadó legkínosabb divatbakijai: spóroltak a styliston? – galéria

A 68. Grammy-gálát számos felejthetetlen pillanat tette különlegessé. A Grammy-díjátadót Los Angelesben, a Crypto.com Arénában rendezték meg. A gálán számos hollywoodi sztár megjelent, sokan káprázatos szettekben tündököltek, néhányan azonban nagyon félrelőttek a ruhaválasztással.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!