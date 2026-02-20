Megmentheti a párkapcsolatát a 777-es szabály – de mi is ez valójában?

Hírlevél
Egyre több párkapcsolati tanácsban bukkan fel egy egyszerű, mégis sokakat megosztó módszer. A 777-es szabály szerint a rendszeresen beiktatott közös idő segíthet újraéleszteni az intimitást és a kötődést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
2026-ban a nemzetközi párkapcsolati és szextudományi diskurzusban ismét előtérbe került a 777-es szabály, amely azt ígéri, hogy tudatos tervezéssel közelebb hozhatja egymáshoz a feleket. A módszer nem technikákról vagy teljesítményről szól, hanem arról, hogy a párkapcsolat szexuális, érzelmi és mentális dimenziói rendszeresen teret kapjanak a hétköznapok sodrásában.

Fotó: Priscilla Du Preezt 🇨🇦  / Unsplash

Mit jelent pontosan a 777-es szabály?

A szabály három „hetes” egységre épül. Az elképzelés szerint:

  • hét naponta érdemes randizni a partnerével, 
  • hét hetente egy közös éjszakát eltölteni otthonon kívül, 
  • hét havonta pedig egy hosszabb, romantikus utazás ajánlott. 

A hangsúly nem a számokon, hanem azon van, hogy ezek az alkalmak kizárólag a párkapcsolatról szóljanak – külső zavaró tényezők nélkül. A rendszeres, minőségi együtt töltött idő lehetőséget ad az intellektuális, érzelmi és testi kapcsolódásra is. 

Fotó: Joseph Chant  / Unsplash

Szextudományi megközelítésben ez azért lényeges, mert az intimitás nem spontán módon „marad életben”, hanem folyamatos törődést igényel. Ha ezek az alkalmak elmaradnak, könnyen felhalmozódhat a feszültség, a neheztelés, és csökkenhet a vágy.

Nem csodaszer, hanem keret

Fontos hangsúlyozni, hogy a 777-es szabály önmagában nem old meg mélyebb párkapcsolati problémákat, például bizalomvesztést vagy megcsalást. Ilyen helyzetekben legfeljebb kiegészítő eszköz lehet, nem pedig gyors megoldás. A szakértők szerint a szabály rugalmasan kezelendő: nem a pontos időintervallum a lényeg, hanem az elköteleződés a közös idő mellett.

Fotó: Nathan Dumlaót / Unsplash


A 777-es szabály nem varázsformula, hanem egy emlékeztető: 

a párkapcsolati intimitás időt, figyelmet és szándékot igényel. 

Ha mindez már természetesen jelen van, nincs szükség szabályokra. Ha viszont a kapcsolat háttérbe szorult, ez az egyszerű keret segíthet újra fókuszba helyezni azt, ami valóban számít.

Az eredet cikk a Psychology Today oldalán olvasható. 

