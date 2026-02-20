Megmentheti a párkapcsolatát a 777-es szabály – de mi is ez valójában?

2026-ban a nemzetközi párkapcsolati és szextudományi diskurzusban ismét előtérbe került a 777-es szabály, amely azt ígéri, hogy tudatos tervezéssel közelebb hozhatja egymáshoz a feleket. A módszer nem technikákról vagy teljesítményről szól, hanem arról, hogy a párkapcsolat szexuális, érzelmi és mentális dimenziói rendszeresen teret kapjanak a hétköznapok sodrásában.

777-es szabály: így erősítheti a párkapcsolati intimitást tudatos idővel

Fotó: Priscilla Du Preezt 🇨🇦 / Unsplash

Mit jelent pontosan a 777-es szabály?

A szabály három „hetes” egységre épül. Az elképzelés szerint:

hét naponta érdemes randizni a partnerével,

hét hetente egy közös éjszakát eltölteni otthonon kívül,

hét havonta pedig egy hosszabb, romantikus utazás ajánlott.

A hangsúly nem a számokon, hanem azon van, hogy ezek az alkalmak kizárólag a párkapcsolatról szóljanak – külső zavaró tényezők nélkül. A rendszeres, minőségi együtt töltött idő lehetőséget ad az intellektuális, érzelmi és testi kapcsolódásra is.

A közösen eltöltött, minőségi idő rengeteget javíthat egy párkapcsolaton

Fotó: Joseph Chant / Unsplash

Szextudományi megközelítésben ez azért lényeges, mert az intimitás nem spontán módon „marad életben”, hanem folyamatos törődést igényel. Ha ezek az alkalmak elmaradnak, könnyen felhalmozódhat a feszültség, a neheztelés, és csökkenhet a vágy.

Nem csodaszer, hanem keret

Fontos hangsúlyozni, hogy a 777-es szabály önmagában nem old meg mélyebb párkapcsolati problémákat, például bizalomvesztést vagy megcsalást. Ilyen helyzetekben legfeljebb kiegészítő eszköz lehet, nem pedig gyors megoldás. A szakértők szerint a szabály rugalmasan kezelendő: nem a pontos időintervallum a lényeg, hanem az elköteleződés a közös idő mellett.

Ha a túlterhelt hétköznapok miatt elvész a közelség ez a keretrendszer segíthet emlékeztetni arra, hogy a kapcsolat ápolása nem magától értetődő, hanem tudatos döntések sorozata

Fotó: Nathan Dumlaót / Unsplash



A 777-es szabály nem varázsformula, hanem egy emlékeztető:

a párkapcsolati intimitás időt, figyelmet és szándékot igényel.

Ha mindez már természetesen jelen van, nincs szükség szabályokra. Ha viszont a kapcsolat háttérbe szorult, ez az egyszerű keret segíthet újra fókuszba helyezni azt, ami valóban számít.

Az eredet cikk a Psychology Today oldalán olvasható.

