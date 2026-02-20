Megmentheti a párkapcsolatát a 777-es szabály – de mi is ez valójában?

2026-ban a nemzetközi párkapcsolati és szextudományi diskurzusban ismét előtérbe került a 777-es szabály, amely azt ígéri, hogy tudatos tervezéssel közelebb hozhatja egymáshoz a feleket. A módszer nem technikákról vagy teljesítményről szól, hanem arról, hogy a párkapcsolat szexuális, érzelmi és mentális dimenziói rendszeresen teret kapjanak a hétköznapok sodrásában.
Mit jelent pontosan a 777-es szabály?
A szabály három „hetes” egységre épül. Az elképzelés szerint:
- hét naponta érdemes randizni a partnerével,
- hét hetente egy közös éjszakát eltölteni otthonon kívül,
- hét havonta pedig egy hosszabb, romantikus utazás ajánlott.
A hangsúly nem a számokon, hanem azon van, hogy ezek az alkalmak kizárólag a párkapcsolatról szóljanak – külső zavaró tényezők nélkül. A rendszeres, minőségi együtt töltött idő lehetőséget ad az intellektuális, érzelmi és testi kapcsolódásra is.
Szextudományi megközelítésben ez azért lényeges, mert az intimitás nem spontán módon „marad életben”, hanem folyamatos törődést igényel. Ha ezek az alkalmak elmaradnak, könnyen felhalmozódhat a feszültség, a neheztelés, és csökkenhet a vágy.
Nem csodaszer, hanem keret
Fontos hangsúlyozni, hogy a 777-es szabály önmagában nem old meg mélyebb párkapcsolati problémákat, például bizalomvesztést vagy megcsalást. Ilyen helyzetekben legfeljebb kiegészítő eszköz lehet, nem pedig gyors megoldás. A szakértők szerint a szabály rugalmasan kezelendő: nem a pontos időintervallum a lényeg, hanem az elköteleződés a közös idő mellett.
A 777-es szabály nem varázsformula, hanem egy emlékeztető:
a párkapcsolati intimitás időt, figyelmet és szándékot igényel.
Ha mindez már természetesen jelen van, nincs szükség szabályokra. Ha viszont a kapcsolat háttérbe szorult, ez az egyszerű keret segíthet újra fókuszba helyezni azt, ami valóban számít.
Az eredet cikk a Psychology Today oldalán olvasható.
