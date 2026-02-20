Hihetetlen! Itt az 5D memória, ami 10 000 évig őrizheti az adatokat

A Microsoft Research által fejlesztett Silica rendszer speciális, rendkívül rövid lézerimpulzusokkal írja az adatokat közönséges üvegbe. A technológia célja, hogy a hosszú távú adattárolás és a digitális archiválás biztonságosabb és tartósabb legyen, mint a jelenlegi megoldások - tájékoztat a Science Alert.

Az adattárolás új korszaka: üvegbe írt digitális archívum

Fotó: x / Masqot.co

Hogyan működik az üveg adattárolás?

Az üveg adattárolás alapja a femtoszekundumos lézer, amely rendkívül rövid – a másodperc kvadrilliomod részéig tartó – fényimpulzusokat bocsát ki. Ezek az impulzusok az üveg belsejében apró szerkezeti változásokat hoznak létre, háromdimenziós pontokban rögzítve az adatokat. Az információ nem a felszínen, hanem az anyag belsejében helyezkedik el, ami kiemelkedő stabilitást biztosít.

Mennyi adat fér el egy üveglapon?

A kutatók szerint egy vékony, tenyérnyi üveglap akár kétmillió könyvnyi adatot képes tárolni. A mikrorobbanásos eljárással létrehozott struktúrák adattárolási sűrűsége elérheti az 1,59 gigabitet köbmilliméterenként, ami rendkívül nagy kapacitást jelent kis méret mellett.

Mi az a femtoszekundumos lézer? A femtoszekundumos lézer olyan ultrarövid fényimpulzusokat generál, amelyek időtartama 10-15 másodperc. Normál körülmények között a lézer fénye áthalad az üvegen, de amikor egy adott pontra fókuszálják, intenzív elektromos tér jön létre, amely megváltoztatja az üveg molekuláris szerkezetét. Ez teszi lehetővé az archív adattárolás precíz megvalósítását.

Miben jobb az üveg adattárolás a merevlemeznél?

A hagyományos merevlemezek és mágnesszalagok élettartama évtizedekben mérhető, míg az üveg alapú megoldás a gyorsított öregítési tesztek szerint több mint 10 000 évig stabil maradhat. Emellett ellenállóbb a hővel, mágneses mezővel és környezeti hatásokkal szemben, így a hosszú távú adattárolás biztonságosabb formáját kínálja. Az úgynevezett 5D memória az adatokat nemcsak háromdimenziós térben, hanem további optikai paraméterek – például a fény polarizációja és intenzitása – alapján rögzíti. Ez az eljárás még nagyobb sűrűséget és tartósságot eredményez, és a jövő digitális archiválási rendszereinek egyik alapja lehet.

Mi az a voxel az adattárolásban? A voxel technológia a háromdimenziós adattárolás alapegysége. A voxel egy parányi térfogatelem az üveg belsejében, amelyben a lézer módosítja az anyag szerkezetét. Ezek a pontosan elhelyezett pontok együtt alkotják az adatstruktúrát, lehetővé téve a nagy sűrűségű digitális archiválást.

